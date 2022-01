Lancement du Samsung Galaxy S21 FE 5G avec la puce Snapdragon 888, conception de découpe de contour: spécifications, prix

Le Galaxy S21 FE ou Fan Edition rejoint les téléphones phares Galaxy S21 et essaie d’apporter certaines de leurs fonctionnalités clés à un segment plus grand public ou de masse.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est officiellement arrivé après des mois de fuites et de spéculations. C’est le téléphone qui remplacera le fantastique S20 FE à partir de 2020. Contrairement au S20 FE, Samsung ne lance cette fois aucun LTE S21 FE. FE est l’abréviation de « Fan Edition ».

« Nous avons vu une réponse incroyable à la gamme Galaxy S20 FE et Galaxy S21 », a déclaré TM Roh, président et chef de l’activité MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics dans un communiqué, ajoutant « nous avons donc appliqué la même approche avec S21 FE 5G, en l’équipant des fonctionnalités haut de gamme qui comptent le plus pour nos fidèles fans de Galaxy. »

Vérification des spécifications du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le Galaxy S21 FE ou Fan Edition rejoint les téléphones phares Galaxy S21 et essaie d’apporter certaines de leurs fonctionnalités clés à un segment plus grand public ou de masse. Certaines de ces fonctionnalités haut de gamme incluent un affichage à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, la puce Snapdragon 888 de Qualcomm, une connectivité 5G, deux haut-parleurs stéréo, une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et une charge sans fil.

La plus grande différence vient de la forme du design. Le S21 FE est livré avec un corps en polycarbonate avec une finition mate. Vous avez le choix entre quatre couleurs : lavande, blanc, olive et graphite. L’écran est également atténué à 1080p+ et aplati bien qu’il soit toujours Super AMOLED et se vante de la découpe du trou de perforation Infinity-O de Samsung (celui-ci abrite un appareil photo 32MP).

L’alignement de la caméra à l’arrière est également très proche du Galaxy Note 21, c’est-à-dire que Samsung conserve ici l’esthétique de la découpe du contour du S21. Il y a trois caméras, une principale de 12 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un autre téléobjectif de 8 MP pour un zoom optique 3x et un zoom « spatial » jusqu’à 30x induit par logiciel.

Le reste des spécifications comprend un écran de 6,5 pouces avec lecteur d’empreintes digitales optique intégré, jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensible), le logiciel One UI 4.0 basé sur Android 12 et une batterie de 4 500 mAh avec 25 W rapide câblé et Charge sans fil 15W.

Vérification des prix du Samsung Galaxy S21FE 5G

Le Galaxy S21 FE commencera à 699 $ (environ Rs 52 150) avec la 5G et sera disponible sur certains marchés à partir du 11 janvier. Les prix, les variantes et la disponibilité de l’Inde n’ont pas encore été annoncés.

