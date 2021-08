Lancement du Samsung Galaxy Z Flip 3 et du Z Fold 3 en Inde, à partir de 1 150 $ environ

Eric Zeman / Autorité Android

Samsung a lancé ses derniers pliables dans le monde la semaine dernière, mais nous n’avons pas beaucoup entendu parler des détails du marché indien à l’époque. Maintenant, le fabricant coréen a également lancé officiellement les appareils en Inde.

Les pré-réservations pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 débuteront en Inde le mardi 24 août via Samsung.com et les détaillants participants. La période de pré-réservation se termine le 9 septembre et les ventes générales démarrent ensuite le 10 septembre.

Samsung a confirmé que ceux qui pré-réservent un appareil seront éligibles pour un bon de mise à niveau jusqu’à Rs 7 000 (~ 94 $) ou une remise en argent jusqu’à Rs 7 000. Les consommateurs qui pré-réservent bénéficieront également d’une année de protection contre les dommages accidentels et liquides Samsung Care Plus, ainsi que d’une étiquette intelligente.

Vous pouvez consulter les tarifs dans la liste ci-dessous :

Galaxy Z Fold 3 (12 Go/256 Go) : Rs 149 999 (~ 2 022 $)

Galaxy Z Fold 3 (12 Go/512 Go) : Rs 157 999 (~ 2 130 $)

Galaxy Z Flip 3 (8 Go/128 Go): Rs 84 999 (~$1 146)

Galaxy Z Flip 3 (8 Go/256 Go): Rs 88 999 (~1 200 $)

Les deux appareils sont disponibles en Phantom Black, tandis que le Z Fold 3 est également disponible en Phantom Green et le Z Flip 3 est également disponible en Cream. Vous pouvez consulter les pages de pré-réservation via les liens ci-dessous.