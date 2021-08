Lancement du Samsung Galaxy Z Fold 3 5G avec un design résistant à l’eau, un appareil photo sous-écran et la prise en charge du S-Pen

in

Samsung l’appelle le pliable le plus durable à ce jour.

Samsung a lancé le smartphone pliable Galaxy Z Fold 3 5G le mercredi 11 août lors de son événement virtuel Galaxy Unpacked 2021. Faisant suite au Galaxy Z Fold 2 de l’année dernière, le Galaxy Z Fold 3 apporte des améliorations sur le plan de la durabilité, notamment un nouveau design résistant à l’eau, un matériel amélioré avec prise en charge du stylet S-Pen et une caméra sous l’écran pour une visualisation plus ininterrompue expérience en mode tablette. L’écran de couverture reçoit également une mise à jour avec un taux de rafraîchissement plus rapide.

Tout cela, et le Z Fold 3 coûte moins cher que le Z Fold 2. Alors que le Z Fold 2 avait un prix de départ de 1 999 $ au lancement, le Z Fold 3 commence à 1 800 $. Il s’agit d’une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Spécifications et fonctionnalités du Galaxy Z Fold 3

Samsung l’appelle le pliable le plus durable à ce jour, ce qui est une affirmation sans aucun doute, bien qu’il y ait aussi du mérite à cela. Il y a trois améliorations que Samsung met en évidence cette année.

Premièrement, le Z Fold 3 est certifié IPX8, ce qui le rend résistant à l’eau. Cela signifie que vous pouvez l’immerger dans jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant 30 minutes maximum. Deuxièmement, le corps du Z Fold 3 est presque entièrement composé de Corning Gorilla Glass Victus. L’unité principale de la caméra est dotée de Corning Gorilla Glass DX pour la protection. Le cadre extérieur est fait de quelque chose que Samsung appelle l’aluminium blindé, qui serait 10 % plus résistant que le matériau utilisé sur le Z Fold 2. Enfin, l’écran pliable est désormais 80 % plus durable avec un nouveau film protecteur et une structure repensée. .

Le Z Fold 3 est également un peu plus léger (271 g contre 282 g) que le Z Fold 2, ce qui est toujours une bonne chose à avoir.

Z Fold 3 est certifié IPX8.

L’écran intérieur reste à 7,6 pouces QXGA (2208 × 1768 pixels) “dynamique” 120 Hz AMOLED avec une lunette en plastique uniforme tout autour, mais la perforation a été remplacée par une caméra sous-écran 4MP améliorée. Et il prend en charge le S-Pen. Samsung lance en parallèle deux nouveaux modèles S-Pen. L’un appelé S Pen Fold Edition fonctionne uniquement avec le Z Fold 3. L’autre appelé S Pen Pro fonctionne avec d’autres téléphones Samsung compatibles, y compris la série Note, S21 Ultra, Tab S7 FE et plus en plus du Z Fold 3 vous permettant de basculer entre plusieurs appareils avec un bouton dédié.

L’écran de couverture passe également d’un 60 Hz à un 120 Hz dynamique dans le Z Fold 3, en conservant la même taille (6,2 pouces) que l’année dernière.

Sous le capot, le Z Fold 3 est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 888 associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Le Z Fold 3 a les mêmes triples caméras, qui sont une combinaison de 12MP principal, 12MP ultra grand-angle et un autre téléobjectif 12MP, que le Z Fold 2. La caméra sur l’écran de couverture reste également la même, qui est encore une fois, 10MP .

La capacité de la batterie a pris un léger coup avec le Z Fold 3 emballant une batterie plus petite de 4 400 mAh (le Z Fold 2 avait une batterie de 4 500 mAh). Il y a une charge rapide filaire et sans fil. Des haut-parleurs stéréo et un lecteur d’empreintes digitales latéral pour la biométrie complètent l’ensemble.

