Lancement du service de streaming OTT «100% gratuit» de Samsung TV Plus en Inde: éligibilité, partenaires de contenu et tout ce qu’il faut savoir

Samsung lance la procédure avec 27 chaînes mondiales et locales.

Samsung TV Plus, le service de streaming vidéo gratuit de Samsung pour ses téléviseurs intelligents est désormais disponible en Inde. Le service sera également disponible sur les téléphones Galaxy en avril, a déclaré Samsung dans un communiqué de presse. Avec le lancement en Inde, Samsung TV Plus est désormais disponible dans 14 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Corée, l’Australie, le Brésil et le Mexique.

Catalogue de services Samsung TV Plus

En Inde, Samsung lance la procédure avec 27 chaînes mondiales et locales. «Plus de partenaires seront bientôt intégrés pour rendre le service plus robuste», a déclaré la société. À l’échelle mondiale, le service propose une télévision en direct et à la demande à partir de plus de 800 chaînes.

Admissibilité au service Samsung TV Plus

Le service sera «immédiatement» en direct sur tous les modèles de téléviseurs intelligents Samsung de 2017 à 2021. Les utilisateurs de téléphones Samsung Galaxy pourront également y accéder en avril – bien que la date exacte de disponibilité n’ait pas encore été révélée.

Alors que le service est disponible sur certains combinés aux États-Unis, par exemple, Samsung a déclaré que «la plupart des smartphones et tablettes Samsung Galaxy» avec Android Oreo ou une version supérieure du logiciel pourront y accéder en Inde.

L’application TV Plus peut être téléchargée depuis le Samsung Galaxy Store ou le Google Play Store. Vraisemblablement, tous les nouveaux téléviseurs et smartphones Samsung devraient être livrés avec TV Plus par défaut à l’avenir.

Samsung TV Plus: tout ce qu’il faut savoir

Le service a fait ses débuts en 2015. Samsung le vante comme un service «100% gratuit» avec plus de 15 millions d’utilisateurs actifs. Contrairement à Netflix, Amazon Prime et autres, il n’y a pas d’abonnement payant, ni d’inscription par carte de débit ou de crédit nécessaire, sur Samsung TV Plus.

«Depuis un an, les consommateurs passent plus de temps à la maison. Leurs téléviseurs et smartphones sont devenus le centre de leur vie, tant pour le divertissement que pour l’information. Nous avons également remarqué que les consommateurs apprécient désormais énormément le contenu multimédia de qualité, raison pour laquelle nous avons choisi de lancer Samsung TV Plus en Inde », a déclaré Reshma Prasad Virmani, directeur des services de Samsung Inde, dans un communiqué. «Au cours des prochains mois, nous prévoyons de faire évoluer TV Plus pour ajouter plus de chaînes et de contenu.»

L’Inde est en train de devenir un foyer d’expansion, voire d’expérimentation, des services de streaming OTT. Cela est en partie dû à la prolifération du marché de la télévision intelligente et des plans de données relativement plus abordables. Le potentiel est immense.

Il est trop tôt pour dire si Samsung TV Plus rivalisera directement avec Netflix, Amazon Prime ou même Hotstar et Sony Liv, ou même si Samsung cherche à se lancer dans cette course. Pour l’instant, cela ressemble plus à un service complémentaire aux téléviseurs (et téléphones) intelligents Samsung, qui devrait aider Samsung à cocher une case supplémentaire pour inciter les gens à les acheter, puis à acheter dans tout son écosystème.

