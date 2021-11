« C’est l’un des plus grands changements que nous verrons probablement dans l’infrastructure des marchés financiers au cours de notre vie », a déclaré Todd McDonald, co-fondateur de R3, dans un communiqué. « En fait, s’il y a jamais eu un moment David & Goliath dans l’histoire des marchés des capitaux et de l’infrastructure des marchés financiers, c’est bien la naissance de Six Digital Exchange.

Share