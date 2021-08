Lancement du smartphone Huawei nova 8 aux Emirats Arabes Unis

Huawei a annoncé aujourd’hui le lancement de son dernier ajout à la série nova – le Huawei nova 8. Le nouveau smartphone contient une quad-caméra polyvalente 64MP AI, avec 66W Huawei SuperCharge, un écran OLED incurvé à 90 Hz et une multitude de nouvelles fonctionnalités via son EMUI 12 OS.

Le nova 8 utilise un design en verre incurvé à la fois à l’avant et à l’arrière, tout en conservant les boutons physiques sur le côté pour la fonctionnalité et l’esthétique. À l’intérieur du système de caméra Nebular se trouve une puissante caméra quadruple composée d’une caméra principale HD 64MP, d’une caméra ultra grand angle 8MP, d’une caméra macro 2MP et d’une caméra Bokeh 2MP. C’est définitivement un smartphone pour ceux qui aiment prendre des photos avec leur téléphone, qu’il s’agisse de photos de nourriture ou de photos de paysages. Il existe également un mode Super Night pour les prises de vue nocturnes, qui peuvent être prises quel que soit le niveau de compétence de l’utilisateur en photographie.

Il existe également un appareil photo ultra grand angle à 120 ° et un algorithme d’IA anti-distorsion pour la photographie grand angle, ainsi que l’appareil photo Bokeh pour des effets Bokeh naturels pour les portraits. Pendant ce temps, la caméra macro peut prendre des photos de près avec des détails clairs et infimes, avec une distance de mise au point de seulement 4 cm. À l’avant, il y a un appareil photo haute résolution 32MP pour des selfies rapides, même la nuit.

Grâce au support 66W Huawei SuperCharge, le nova 8 peut être chargé jusqu’à 60% en seulement 15 minutes et 100% en 35 minutes. L’écran prend désormais en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage de 240 Hz pour une expérience très réactive lors du défilement des menus et des applications. Avec une profondeur de couleur de 10 bits et jusqu’à 392 ppp, l’écran peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs.

Le nova 9 est livré avec le système d’exploitation EMU 12 de Huawei, qui permet une collaboration multi-écrans avec d’autres appareils Huawei. L’AppGallery de Huawei propose aux utilisateurs une variété d’applications à télécharger, d’autres étant publiées en téléchargement chaque semaine.

Prix ​​et disponibilité

Le Huawei nova 8 est de couleur Gold Blush au prix de 1 799 AED. Il est disponible sur la boutique en ligne Huawei exclusivement du 29 août au 2 septembre avec une réduction de 75 AED et un cadeau spécial – le nouveau Huawei Scale 3 d’une valeur de 299 AED. Le téléphone sera ensuite disponible à partir du 16 septembre dans les magasins Huawei Experience et chez certains détaillants en les Emirats Arabes Unis.