Lancement du smartphone Redmi 10 Prime et des écouteurs Redmi 3 Pro TWS en Inde

Xiaomi a lancé aujourd’hui le smartphone Redmi 10 Prime en Inde lors d’un événement aux côtés des nouveaux Redmi Earbuds 3 Pro TWS. Ce nouveau smartphone est essentiellement le smartphone rebaptisé Redmi 10 qui a été lancé dans le monde en août dernier.

Le Redmi 10 Prime est livré avec une énorme batterie de 6 000 mAh, un SoC MediaTek Helio G88 et un affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz qui devient de plus en plus courant pour les téléphones mobiles de ce segment de prix.

Prix ​​et disponibilité en Inde

Le Redmi 10 Prime sera disponible en Inde dans deux variantes de stockage, une avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage au prix de Rs 12 499, et une autre avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de Rs 14 499. Il sera disponible en trois couleurs – Bifrost Blue, Phantom Black et Astral White.

Les offres sur l’appareil incluent une remise instantanée de Rs 750 pour les clients qui paient avec une carte de crédit ou de débit HDFC, ou qui bénéficient d’un EMI de la banque. Le smartphone sera disponible à l’achat à partir du 7 septembre à 12h sur Amazon, les boutiques en ligne de Xiaomi et les magasins de détail partenaires.

Les Redmi Earbuds 3 Pro sont au prix de Rs 2 999 et arriveront sur Amazon à partir du 9 septembre à midi.

Redmi 10 Prime : Spécifications et fonctionnalités

Le Xiaomi Redmi 10 Prime est le successeur du smartphone Redmi 9 Prime en Inde qui a été lancé en août 2020. Le Redmi 10 Prime est livré avec un écran perforé de 6,5 pouces doté d’une résolution FHD+ et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz. L’appareil dispose d’un SoC MediaTek Helio G88 qui est le même que le smartphone Redmi 10. Cela est accompagné de 6 Go de RAM avec 2 Go de RAM virtuelle et 128 Go de stockage interne.

En termes de caméras, l’appareil dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple à l’arrière avec une caméra principale de 50MP ainsi qu’une caméra secondaire ultra-large de 8MP et deux caméras macro et de profondeur de 2MP. La caméra est livrée avec les modes Pro Colour, Night et Kaleidoscope avec ralenti parmi les modes vidéo. Il y a un autre appareil photo 8MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

L’appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté pour plus de sécurité. L’unité est livrée avec une batterie de 6 000 mAh qui est une mise à niveau par rapport à son unité de 5 000 mAh sur la version mondiale du smartphone. La batterie du Redmi 10 Prime prend en charge la charge rapide de 18 W et la charge filaire inversée de 9 W. Un chargeur de 22,5 W est inclus dans la boîte. L’appareil fonctionne sous Android 11 avec MIUI 12.5 au-dessus.

Écouteurs Redmi 3 Pro

Les écouteurs Redmi TWS sont disponibles en trois couleurs – rose, blanc et bleu. Il est doté de deux haut-parleurs à bobine mobile de 9 mm dotés de quatre effets sonores réglables. TWS est livré avec une suppression active du bruit (ANC) et dispose de trois micros, qui, selon la société, peuvent réduire le bruit jusqu’à 35 dB.

Les écouteurs Redmi Earbuds 3 Pro sont compatibles avec les appareils Android et iOS et sont livrés avec Bluetooth v5.2 pour la connectivité, ce qui signifie que les écouteurs TWS peuvent être connectés à deux appareils à la fois. Il comprend le chipset Qualcomm️ QCC3040 avec le codec audio adaptatif aptX️.

Xiaomi affirme que le Redmi AirDots 3 Pro a une autonomie pouvant aller jusqu’à sept heures avec une seule charge. Le boîtier de charge avec sa batterie de 600 mAh peut offrir une autonomie totale de jusqu’à 30 heures qui peut être chargée via un port USB Type-C. L’étui de charge dispose également d’un bouton d’appairage à l’avant. Il prend également en charge la charge sans fil Qi qui peut apparemment offrir trois heures de lecture avec une charge de 10 minutes.

Les écouteurs ne pèsent chacun que 4,6 g et sont dotés de commandes tactiles pour prendre des appels et contrôler les médias. L’appareil dispose d’un son à faible latence avec une latence de 86 ms pour les jeux. Les écouteurs 3 Pro sont également dotés d’une résistance à l’eau IPX4. Pour les utilisateurs de MIUI, une fenêtre contextuelle automatique sur le téléphone les avertit lorsque les écouteurs sont sortis de l’étui et permet un couplage et une connexion rapides.