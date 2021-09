Lancement du SolRazr de Solana, un jeton collectant 250 000 $ | Invezz

La plateforme Venture SolRazr, qui a introduit un écosystème de développement décentralisé pour la blockchain de Solana, a annoncé que son Launchpad sera mis en ligne le 4 octobre 2021. SOLR, son jeton crypto natif, sera proposé pour lever des capitaux de 250 000 $. L’IDO de SolRazr est également lancé via sa plate-forme, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

La société annoncera le nombre de jetons SOLR proposés lors de la vente et le prix de l’offre quelques jours avant l’IDO. Il sera possible de débloquer 50 % des tokens IDO immédiatement. Le reste sera distribué à raison de 10 % par mois pendant 5 mois. Développé pour servir de plate-forme de collecte de fonds pour les projets logiciels à Solana, SolRazr assurera un réseau haute performance pour accélérer le développement de l’écosystème DeFi prometteur.

Sreekanth Kalapur, co-fondateur de SolRazr, a déclaré :

« SOLR agira comme un jeton utilitaire et est essentiel à la fonctionnalité de notre Launchpad. Les futures allocations aux IDO à venir sur notre plate-forme nécessitent la mise de jetons SOLR.

Maksym Kyryliuk, co-fondateur de CryptoDiffer, a ajouté :

« CryptoDiffer est fier d’être le partenaire média de Solrazr. Nous prévoyons de coopérer étroitement avec l’équipe Solrazr pour sensibiliser les communautés crypto aux nouvelles étoiles montantes de l’écosystème Solana qui sortent directement de la rampe de lancement Solrazr ! “

Vladyslav Skakun, Managing Partner de ZBS Capital, a commenté :

« ZBS Capital est fier de soutenir Solrazr, un projet innovant qui offre Launchpad, Accelerator et Developer Tools à Solana. ZBS Capital partage la vision de Solrazr et nous mettrons nos ressources au service de la recherche de projets à un stade précoce qui visent à s’appuyer sur Solana et à les mettre en relation avec l’équipe Solrazr pour une future coopération ! «

SolRazr est à l’épreuve des robots, peu coûteux et rapide

Selon Kalapur, la plate-forme est très sécurisée, optimisée pour la vitesse, les performances et une utilisation économique. Il a ajouté que SolRazr était bien plus qu’une rampe de lancement. Avec la plate-forme et les outils de développement qu’ils créent, n’importe qui pourra implémenter des applications dans Solana. SolRazr exploite les jetons non fongibles (NFT) dans Solana, qui est un modèle d’allocation unique pour les clients de détail.

Seule « blockchain multi-thread » dans l’industrie

Grâce à l’optimisation de Solana, il peut gérer 50 000 transactions par seconde. Le matériel GPU les gère en parallèle, Solana étant la “seule blockchain multithread” dans l’espace crypto. C’est en partie la raison pour laquelle il devient si populaire auprès des clients institutionnels. Selon un rapport du gestionnaire d’actifs numériques européen CoinShares, Solana est devenu un favori institutionnel.

