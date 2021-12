Lancement du téléphone économique Samsung Galaxy A03 Core en Inde ; prendra JioPhone Next au prix de Rs 7 999

Samsung Galaxy A03 Core

Samsung a lancé un nouveau téléphone 4G d’entrée de gamme en Inde, le Galaxy A03 Core. Il rivalisera avec le JioPhone Next et les téléphones concurrents de Realme et Redmi au prix de Rs 7 999. Pour être clair, le Galaxy A03 Core est différent du Galaxy A03 qui a été dévoilé dans le monde récemment.

Prix ​​du Samsung Galaxy A03 Core en Inde, disponibilité

Le Galaxy A03 Core coûte Rs 7 999 pour une version avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le téléphone est disponible dans les magasins de détail, sur Samsung.com et sur les principaux portails en ligne au moment du dépôt de ce rapport.

Spécifications, fonctionnalités du Samsung Galaxy A03 Core

Le Samsung Galaxy A03 Core est un téléphone d’entrée de gamme doté d’un écran TFT de 6,5 pouces avec une résolution de 720p et une encoche « Infinity-V » en forme de goutte d’eau. Le téléphone est alimenté par une puce Unisoc SC9863A à 8 cœurs associée à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Ceci est extensible. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Android Go 11.

Le Galaxy A03 Core est en outre livré avec une caméra arrière 8MP et un tireur selfie 5MP. Pour compléter l’emballage, une batterie de 5 000 mAh.

Le téléphone, prévu, est livré avec un corps tout en plastique avec une finition texturée et disponible en deux coloris : noir et bleu.

Samsung Galaxy A03 Core contre JioPhone Next

Le JioPhone Next a en revanche un écran de 5,45 pouces 720p. Ceci est protégé par Corning Gorilla Glass 3 avec revêtement anti-empreintes digitales. Le téléphone est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 215 avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Ceci est extensible.

Il s’agit d’un téléphone double SIM, mais vous serez verrouillé sur Jio pour tout sauf les appels vocaux. Le logiciel est une version personnalisée d’Android 11 Go que Jio appelle Pragati OS. L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 3 500 mAh. JioPhone Next a en outre une caméra arrière de 13MP et une caméra frontale de 8MP.

Le JioPhone Next se vend actuellement à un prix initial de Rs 6 499.

