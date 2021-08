Lancement du téléphone économique Samsung Galaxy A03s en Inde : vérifiez le prix, les spécifications et la disponibilité

À l’avant, le téléphone est équipé d’un selfie de 5 mégapixels avec une ouverture f/2,2.

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a lancé le Galaxy A03 en tant que dernier entrant de la série Galaxy A. Alimenté avec le SoC MediaTek octa-core et équipé de la configuration de la triple caméra arrière, le téléphone a été mis à disposition dans deux configurations de RAM et de stockage par la société.

Prix ​​du Galaxy A03s en Inde et disponibilité

Le prix du Samsung Galaxy A03s en Inde est de 11 499 Rs pour la variante qui fournira 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage sur disque dur. En revanche, pour la variante qui offre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, le même téléphone coûtera Rs 12 499. En ce qui concerne les nuances disponibles, la société a lancé le téléphone en trois couleurs pour le moment: noir, bleu et blanc avec finition mate. Le téléphone est disponible à l’achat non seulement sur le site officiel de Samsung, mais également sur les principaux portails d’achat en ligne et magasins de détail.

Spécifications du Samsung Galaxy A03

Le téléphone double SIM fonctionne sur Android 11 avec One UI 3.1 Core sur le dessus et affiche un écran HD + (720 × 1600 pixels) Infinity V TFT 6,5 pouces. Le rapport hauteur/largeur de l’écran reste 20:9. Le téléphone est alimenté par le SoC MediaTek Helio P35 octa-core en deux variantes – 3 Go et 4 Go de RAM – et une capacité de stockage extensible jusqu’à 1 To. Sur le devant de la caméra, le téléphone est renforcé avec une configuration de caméra arrière triple qui comprend un capteur principal de 13 mégapixels avec un objectif f/2.2, un tireur macro de 2 mégapixels avec une ouverture f/2.4 et une profondeur de 2 mégapixels capteur avec un objectif f/2.4.

À l’avant, le téléphone est équipé d’un selfie de 5 mégapixels avec une ouverture f/2,2. Pour la connectivité, le téléphone dispose d’options telles que Wi-Fi, 4G LTE, GPS, Bluetooth v5.0, un port USB Type-C et une prise casque 3,5 m. Étant donné que les spécifications de la batterie ont une valeur immense avant qu’un client ne se concentre sur un téléphone, la société a fourni au téléphone une batterie de 5 000 mAh. Le téléphone mesure 164,2 × 75,9 × 9,1 mm et pèse environ 200 grammes.

