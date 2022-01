Lancement du téléphone pliable Honor Magic V avec la puce Snapdragon 8 Gen 1, charge rapide 66W: spécifications, prix

C’est le premier pliable à être lancé avec la dernière puce phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1.

La marque dérivée de Huawei, Honor, a lancé son premier téléphone pliable, le Honor Magic V, en Chine le lundi 10 janvier 2022. Le Honor Magic V contient de nombreuses premières dans l’industrie. Il s’agit du premier téléphone pliable à être lancé avec la dernière puce phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. C’est également le premier téléphone pliable à être certifié IMAX Enhanced. Il a beaucoup de mégapixels dans le département de l’appareil photo, une prise en charge de la charge rapide de 66 W et exécute Magic UI 6.0 basé sur Android 12.

Sans surprise, Honor lance le Magic V contre le Samsung Galaxy Z Fold 3, un pliable qui est plus largement disponible et est devenu une grande inspiration pour presque tous les téléphones pliants à lancer sur le marché, aujourd’hui. Il prend le design Fold comme base et s’appuie dessus avec une charnière qui omet l’espace lorsque l’appareil est plié. En outre, il dispose d’un écran externe ou d’une couverture plus utile, qui s’apparente davantage à un smartphone ordinaire.

Plus précisément, le Honor Magic V dispose d’un écran de couverture 1080p de 6,45 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 21: 9 et un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. L’écran pliable intérieur est quant à lui un OLED flexible de 7,9 pouces avec une résolution de 2272 x 1984 pixels, un rapport hauteur/largeur de 10,3:9 et un taux de rafraîchissement dynamique de 90 Hz. L’écran extérieur peut tirer 1000 nits tandis que l’écran intérieur atteint 800 nits. Les deux écrans prennent en charge la lecture HDR10+.

Sous le capot, le Honor Magic V possède une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associée à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Le logiciel est Magic UI 6.0 basé sur Android 12. Le téléphone est en outre soutenu par une batterie de 4 750 mAh avec prise en charge de la charge filaire rapide de 66 W.

À l’arrière, il dispose d’une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 50MP, un ultra grand-angle de 50MP et un autre capteur de spectre de couleurs de 50MP. Il y a aussi deux caméras 42MP à l’intérieur des découpes perforées sur l’écran intérieur et extérieur.

Le Honor Magic V commence à 9 999 CNY (environ Rs 1 16 199) pour une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage se vendra 10 999 CNY (environ 1 27 760 Rs). Il sera disponible en Chine à partir du 18 janvier. La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

