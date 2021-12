Webb doit, en ce moment, être lancé depuis le Centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française, à 7 h 20 HNE le 25 décembre, ce qui signifie qu’à l’heure de l’Inde, le télescope sera lancé à 17 h 50. , si les conditions météorologiques le permettent.

Le télescope James Webb de la NASA : L’agence spatiale américaine National Aeronautics and Space Administration (NASA) s’apprête à lancer le télescope James Webb dans moins de six heures. Fruit d’une collaboration internationale entre la NASA, l’ESA (Agence spatiale européenne) et l’Agence spatiale canadienne, le télescope James Webb succédera au télescope spatial Hubble. Selon la NASA, le télescope spatial James Webb est un successeur scientifique du Hubble, utilisant sa technologie infrarouge pour examiner « chaque phase de l’histoire cosmique », que ce soit au sein du système solaire ou des galaxies observables les plus éloignées. Webb doit, en ce moment, être lancé depuis le Centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française, à 7 h 20 HNE le 25 décembre, ce qui signifie qu’à l’heure de l’Inde, le télescope sera lancé à 17 h 50. , si les conditions météorologiques le permettent.

Télescope spatial James Webb : objectif et mission

La NASA espère que le télescope spatial James Webb aidera les scientifiques à avoir un aperçu direct d’une partie de l’espace et à un moment de l’histoire de l’univers qui n’a pas encore été explorée. « Webb regardera l’époque où les toutes premières étoiles et galaxies se sont formées il y a plus de 13,5 milliards d’années. La lumière ultraviolette et visible émise par les tout premiers objets lumineux a été étirée ou « décalée vers le rouge » par l’expansion continue de l’univers et arrive aujourd’hui sous forme de lumière infrarouge. Webb est conçu pour « voir » cette lumière infrarouge avec une résolution et une sensibilité sans précédent », a déclaré la NASA, expliquant comment le télescope James Webb sera utile dans l’étude du cosmos.

Différence entre le télescope James Webb et le télescope spatial Hubble

Le télescope spatial Hubble, qui a aidé les scientifiques à obtenir des regards sans précédent sur plusieurs planètes, le Soleil et même des nébuleuses, fonctionne principalement aux longueurs d’onde optiques et UV. La célèbre image de la nébuleuse Carina prise par le télescope spatial Hubble est la lumière visible est très différente de l’image capturée par Hubble en utilisant la longueur d’onde infrarouge. Alors que l’image dans la lumière visible montre en grande partie d’énormes nuages ​​de gaz interstellaires, l’image infrarouge montre beaucoup plus d’étoiles qui n’étaient pas visibles autrement. C’est cette technologie infrarouge de Hubble qui a été utilisée pour fabriquer le télescope James Webb.

Soulignant d’autres différences, la NASA a déclaré que le télescope Webb était également équipé d’un miroir beaucoup plus grand que Hubble, ce qui lui confère une zone de collecte de lumière beaucoup plus grande. Cela permettrait à Webb de remonter plus loin dans le temps que Hubble n’est capable de le faire. De plus, alors que Hubble est sur une orbite très proche autour de la Terre, Webb serait à 1,5 million de kilomètres « au deuxième point de Lagrange (L2) ».

Plan de lancement de deux semaines du télescope spatial James Webb

La NASA a qualifié le télescope de télescope spatial le plus grand et le plus puissant, ayant une taille énorme ainsi que des températures de fonctionnement glaciales.

Pour son lancement, la NASA a créé un plan de déploiement détaillé de deux semaines pour le télescope, selon lequel, neuf minutes après le décollage, la séparation de l’étage principal se produirait, et la séparation de l’étage supérieur aurait lieu 27 minutes après le lancement. Le panneau solaire serait déployé 33 minutes après le lancement.

Dans 12,5 heures de lancement, la brûlure de correction à mi-parcours (MCC1a) aurait lieu, et un jour après le lancement, le test de déclenchement et de mouvement de l’ensemble d’antenne à cardan aura lieu. Le deuxième jour, une autre brûlure correcte à mi-parcours – MCC1b – aurait lieu, et le troisième jour, la palette de pare-soleil avant serait déployée. D’autres éléments individuels du télescope seraient libérés et déployés, comme le miroir secondaire, au cours des prochains jours. Si tout se passe comme prévu, ce serait au 13e jour du lancement que Webb serait considéré comme entièrement déployé.

Le télescope devrait parcourir plus d’un million de kilomètres de la Terre après le lancement, puis subir six mois de mise en service dans l’espace. Pendant ce temps, il refroidit, s’aligne et se calibre.

