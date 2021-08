Lancement du téléviseur intelligent Mi TV 4C 32 pouces : consultez le prix, les spécifications et la disponibilité

Xiaomi a lancé un nouveau téléviseur intelligent en Inde sous la série Mi TV 4C. Le lancement s’est fait en silence via un tweet du compte officiel Mi TV India.

Le téléviseur intelligent nouvellement lancé sous le Mi TV 4C est similaire au Mi TV 4A Horizon Edition. Mais, le Mi TV 4C 32 pouces a un prix de Rs 1 000 de moins que le premier. Le téléviseur intelligent est livré avec une interface utilisateur Patchwall, un haut-parleur DTS de 20 W, un stockage de 8 Go et plusieurs options de ports.

(Crédit image : Flipkart)

Prix ​​et disponibilité du Mi TV 4C 32 pouces

Le Mi TV 4C 32 pouces est au prix de Rs 15 999 et le téléviseur est maintenant disponible à l’achat. La smart TV sera vendue sur Flipkart.

Acheter Mi TV 4C sur Flipkart à Rs 15 999Voir l’offre

Spécifications du téléviseur intelligent Mi TV 4C 32 pouces

Comme son nom l’indique, le Mi TV 4C est livré avec un écran LED compatible HD de 32 pouces avec une résolution de 1366 x 768 pixels et un panneau de taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est également livré avec le moteur d’image Vivid de Xiaomi pour une meilleure qualité d’image. Pour l’audio, la Mi TV 4C est livrée avec des haut-parleurs stéréo de 20 W avec audio DTS HD.

(Crédit image : Flipkart)

Il fonctionne sur l’interface utilisateur Patchwall au-dessus du système d’exploitation Android TV. Il apporte des fonctionnalités telles que la recherche universelle, la télévision en direct et les chaînes sportives, le mode d’économie de données, le mode enfants, la recommandation intelligente, la liste des 10 meilleures célébrités et bien plus encore. Vous bénéficiez également de la fonction de réveil rapide Mi qui vous permet d’allumer le téléviseur en moins de cinq secondes.

De plus, comme il fonctionne sur Android TV, vous avez accès à Google Play Store et aux services Play. Vous bénéficiez également d’une assistance pour des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar, YouTube, Play Movies et Play Music. Il est également livré avec un Chromecast et un assistant Google intégrés. Sous le capot, le Mi TV 4C 32 est alimenté par un processeur quad-core Amlogic 64 bits avec un GPU Mali-450 MP3, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

De plus, à l’arrière, le téléviseur intelligent est doté de nombreux ports, notamment LAN, port A/V, HDMI (ARC), deux HDMI, deux USB et une sortie pour écouteurs. Les autres fonctionnalités notables incluent la connectivité Bluetooth 4.2 et Wi-Fi 802.11ac et la télécommande Bluetooth avec les raccourcis clavier Netflix et Prime Video.