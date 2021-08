Lancement du TicWatch E3 en Inde : prix en Inde, spécifications et disponibilité

TicWatch E3 a été officiellement lancé en Inde. Mobvoi a enfin annoncé le prix et la disponibilité de sa dernière smartwatch.

Le TicWatch E3 a été teasé pour le lancement indien il y a quelques semaines et le teaser était en direct sur Amazon depuis au moins quelques semaines maintenant. Si vous attendiez pour saisir le TicWatch E3 一 vous n’avez plus à attendre. La montre est maintenant disponible sur Amazon à l’achat.

Prix ​​TicWatch E3 en Inde et disponibilité

Le TicWatch E3 est au prix de Rs 18 999 et est maintenant disponible à l’achat via Amazon dans l’option de couleur noire panthère. Pour le contexte, le TicWatch E3 est au prix de 199,99 $ aux États-Unis, soit environ Rs 14 900. Avec le prix indien de Rs 18 999, l’E3 sera en concurrence avec Fossil Gen 5E, OnePlus Watch Cobalt Edition et Oppo Watch (46 mm).

Spécifications et fonctionnalités du TicWatch E3

La TicWatch E3 est l’une des rares montres connectées disponibles dans le monde avec le meilleur processeur Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm. La montre fonctionne sur le logiciel Wear OS de Google 一 ce qui signifie que la montre est intelligente et apporte des fonctionnalités telles que Google Assistant, les services Google Play, la possibilité de répondre aux notifications de la montre et bien d’autres fonctionnalités intelligentes.

Il convient également de mentionner que Google a déjà confirmé que le TicWatch E3 recevra la prochaine mise à jour majeure 一 Wear OS 3.

De plus, dans le département visuel, le TicWatch E3 est livré avec un écran LCD de 1,3 pouces avec une résolution de 360 ​​par 360 et un verre 2.5D sur le dessus. Le portable contient également un GPS intégré, un capteur de fréquence cardiaque, un moniteur SpO2, une surveillance de l’entraînement et du sommeil. De plus, la montre est également capable d’enregistrer plus de 20 modes d’entraînement professionnels.

En termes d’autonomie, le TicWatch E3 est livré avec une batterie de 380 mAh qui devrait durer jusqu’à deux jours d’utilisation. La montre contient également 1 Go de RAM et 8 Go de stockage à bord. Les autres caractéristiques notables incluent Bluetooth 5.0, Wi-Fi: 802.11b/g/n, micro, haut-parleur et indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68.

