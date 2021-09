Lancement du TWS budgétaire Oppo Enco Buds avec jusqu’à 24 heures de batterie

Les Oppo Enco Buds ont été lancés en Inde en tant que derniers vrais écouteurs sans fil d’entrée de gamme d’Oppo. Les Oppo Enco Buds sont le successeur de l’Oppo Enco W11, qui est toujours l’un des meilleurs TWS sous Rs 2 000.

Les Oppo Enco Buds ont été lancés en avril en Thaïlande et sont maintenant disponibles en Inde. Avec ce lancement, Oppo a maintenant élargi son offre TWS budgétaire qui se compose actuellement d’Enco W11, Enco W31 et Enco W51.

Spécifications et fonctionnalités des Oppo Enco Buds

(Crédit image : Oppo)

Les Oppo Enco Buds ne pèsent que 4 grammes tandis que l’ensemble pèse 45 grammes, ce qui permet de le transporter plus facilement dans votre poche et de le brancher dans vos oreilles. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires (sans tige) avec des embouts interchangeables emballés dans la boîte. En termes d’apparence et de design, ces TWS ressemblent à l’Oppo Enco W11 que nous avions examiné il y a un an.

Mais, en termes d’internes, les Oppo Enco Buds sont livrés avec des améliorations clés par rapport à l’Enco W11. Pour commencer, les Oppo Enco Buds font partie des rares TWS disponibles avec la connectivité Bluetooth 5.2 dans ce segment de prix.

Pour l’audio, les Oppo Enco Buds arborent un pilote dynamique de 8 mm qui prend en charge les codecs AAC et SBC ainsi qu’une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Ils sont livrés avec un microphone vous permettant de prendre des appels en déplacement et Oppo a également ajouté un algorithme intelligent pour la suppression du bruit pendant les appels.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, les écouteurs Oppo Enco sont conçus pour durer 24 heures avec une seule charge avec 6 heures d’utilisation avec les écouteurs seuls et 18 heures supplémentaires avec l’étui de charge inclus. Chaque bourgeon est livré avec une batterie de 40 mAh tandis que le boîtier contient une batterie de 400 mAh. Il existe également un port de type C pour le chargement.

En termes de commandes, les Oppo Enco Buds proposent des commandes tactiles. Un appui pour lire/mettre en pause la musique, appuyez deux fois pour sauter une piste, appuyez trois fois pour activer le mode de jeu et maintenez enfoncé pour régler le volume. Oppo dit que le mode de jeu réduira la latence à 80 millisecondes.

De plus, les Oppo Enco Buds sont disponibles en deux couleurs : blanc et bleu. Les autres fonctionnalités incluent la prise en charge de Dolby Atmos, la résistance à l’eau et à la poussière IP54, la connexion automatique et la compatibilité de l’application HeyMelody.

Prix ​​et disponibilité des Oppo Enco Buds

Les Oppo Enco Buds sont au prix de Rs 1 999 et ils sont disponibles en option de couleur blanche. Les bourgeons seront mis en vente via Flipkart à partir du 14 septembre. Dans le cadre de l’offre de lancement, les bourgeons Oppo Enco sont disponibles pour Rs 1 799 (valable jusqu’au 16 septembre). Vous pouvez également bénéficier de 100 Rs supplémentaires en échange de 100 super pièces Flipkart.

