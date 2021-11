Lancement du vélo VI Fred Olsen Express Transgrancanaria

04/11/21 à 11:13 CET

La terrasse Tamarán de l’hôtel Aloe Canteras a été le cadre de la présentation de la sixième édition du Fred. Vélo Olsen Express Transgrancanaria. Le test, qui aura lieu le week-end de 6-7 novembreIl parcourra diverses municipalités de l’île dans un format mis en scène qui garantit le spectacle à travers les zones de crête, les midlands et les côtes de Gran Canaria.

Le Conseiller pour les Sports du Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, s’est chargé d’ouvrir la présentation de l’événement. L’Institut Insulaire des Sports et l’Office du Tourisme de Gran Canaria sont de grands partisans de cette course, qui exporte l’image de l’île au reste du territoire national et international à travers le sport.

« Nous sommes déjà en vue d’une nouvelle édition de cette course qui passera par les communes d’Artenara, Tejeda, Santa Lucía et San Bartolomé de Tirajana et qui est dépassé année après année, avec une représentation de nombreux pays européens et bien sûr du reste de l’Espagne et de nos participants des îles Canaries », a souligné Castellano. groupe de participants, dans lequel, comme toujours, nous remercions les sponsors et les organisateurs de poursuivre ces événements, car ils ne sont pas seulement bons pour le sport mais aident aussi beaucoup à la réactivation économique « .

Fred. Olsen Express ajoute sa troisième édition en tant que sponsor principal de cet événement, dans lequel il facilite également le transport entre les îles des participants avec une remise spéciale. Le directeur des ventes de l’entreprise, Lorenzo Spinelli, a souligné que « C’est un honneur d’être ici une année de plus pour présenter une nouvelle édition de cette course et nous remercions les organisateurs et les sponsors qui rendent possible le développement de cette épreuve.. C’est un plaisir de continuer à parier sur le sport, les modes de vie sains et les entreprises canariennes.« De plus, Fred. Olsen Express facilite le déplacement des athlètes entre les îles », avec une remise de 15 % pour les coureurs et accompagnateurs », a expliqué Spinelli.

Pour sa part, le PDG d’Arista Eventos, Fernando González, a mis en évidence « le spectacle qui va être vécu, avec le beau voyage à travers les premières pluies qui commencent à tomber, et avec un format de sections chronométrées et neutralisées qui semble avoir été apprécié et établi depuis la première année. « González a expliqué l’itinéraire: » Nous partirons d’Artenara, en passant par Guardaya et Cuevas Caballero jusqu’à El Garañón dans la première étape, et dans le second avec le tour de Chira, La Candelilla, la pinède de Pilancones, la piste d’El Gallego et Amurga pour atteindre San Bartolomé de Tirajana, avec le nouvel objectif plus accueillant du Parque Sur où vous pourrez mieux divertir les participants ».

De plus, le affiche spectaculaire de coureurs professionnels qui débarquera cette année sur l’île, tant pour le VTT que pour le cyclisme sur route. « Il sera avec nous encore un an Francesc Guerra, le quadruple champion des Deux Étapes, ainsi que Natalia Fischer, l’actuel champion d’Europe et bronze mondial de XCM », a déclaré le directeur d’Arista Eventos, qui célèbre également la participation des meilleurs coureurs des îles tels que Blas Rivero, Manuela Muresan, Néstor Rodriguez, David Jiménez, Aquiles Sordo ou Fernando Pena. « Mais cette année, en plus, nous aurons une distribution de cyclistes ayant participé à des courses telles que le Tour de France ou le Tour d’Espagne, comme Luis Angel Maté, Juan Pedro López ou Carlos Barbero, qui apportera également un plus à cette édition de la Transgrancanaria Bike », a déclaré González.