Lancement du Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 en Chine avec une liste de spécifications empilées

Xiaomi a lancé son nouvel ordinateur portable phare, le Mi Notebook Pro X. L’appareil contient des processeurs Intel de 11e génération, un écran OLED et des GPU Nvidia. Il est disponible à l’achat en Chine à partir de juillet.

Après avoir taquiné les fans plus tôt cette semaine, Xiaomi a maintenant lancé sa nouvelle série phare d’ordinateurs portables en Chine. Le Mi Notebook Pro X contient un écran OLED et les processeurs Intel de 11e génération.

Esthétiquement, le Mi Notebook Pro X s’inspire des précédents ordinateurs portables Xiaomi. Cela comprend le corps en aluminium avec des lunettes minces, un grand pavé tactile et des bords biseautés. Un clavier rétroéclairé dispose également d’une course de touche de 1,5 mm et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation. Il y a aussi une webcam 720p pour les réunions.

En ce qui concerne la portabilité, le Notebook Pro X pèse 1,9 kg et mesure un peu moins de 19 mm à son point le plus épais.

Xiaomi Mi Notebook Pro X : Spécifications

Qu’en est-il de ces spécifications? Eh bien, le Mi Notebook Pro X est doté d’un écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution de 3 456 x 2 160 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est également recouvert de verre Gorilla. Xiaomi affirme que l’écran offre une couverture à 100 % sRGB et DCI-P3, une gradation CC et une luminosité maximale de 600 nits.

Pour alimenter cet écran, les acheteurs ont le choix entre deux processeurs Tiger Lake Intel : le Core i7-11370H avec une horloge boost à 4,8 GHz ou le Core i5-11300H avec une horloge boost à 4,4 GHz. Les deux sont associés à un Nvidia RTX 3050Ti avec 4 Go de RAM GDDR6, une technologie de refroidissement à double ventilateur et un grand dissipateur thermique en cuivre. Notamment, le modèle i5 dispose de 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage SSD. L’option i7, cependant, est livrée avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

Pour les E/S, le Mi Notebook X Pro contient un port USB-C, un port Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un port HDMI 2.1 et une prise casque 3,5 mm. La technologie sans fil comprend la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Les haut-parleurs, réglés par Harman, prennent également en charge DTS Audio. Pour l’alimentation, le Notebook Pro X utilise une batterie de 80 Wh avec une charge USB-C de 130 W.

Xiaomi Mi Notebook Pro X : Prix et disponibilité

L’ordinateur portable phare de Xiaomi, disponible en gris sidéral, commence à 7 999 yuans (~ 1 238 $) pour le modèle i5. L’option i7 coûte 9 999 yuans (~ 1 549 $). Les deux options sont disponibles en précommande en Chine, mais les ventes générales commencent le 9 juillet. Il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité mondiale.