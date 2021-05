Lancement du Xiaomi Redmi Note 10S en Inde le 13 mai

Xiaomi a annoncé la date de lancement du Redmi Note 10S en Inde.Le téléphone dispose d’une configuration à quatre caméras 64MP, d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge de 33 W. L’appareil arrivera en Inde le 13 mai.

Xiaomi a commencé à taquiner l’arrivée d’un nouveau téléphone Redmi en Inde la semaine dernière. Il s’avère que la société se prépare à lancer le Redmi Note 10S dans le pays.

Selon le dernier tweet de Redmi India, le Redmi Note 10S sera lancé en Inde le 13 mai à 12 h IST.

Savage n’a jamais été aussi époustouflant! Prêt pour le nouveau joueur en ville. # RedmiNote10S est prêt à arriver le 13.5.21 à midi! Restez à l’écoute pour le dernier participant de la # RedmiNote10Series. #SavagePerformance rencontre #StunningCamera! 😎 Appuyez pour garder un onglet: https://t.co/vUC5szyJLA pic.twitter.com/rrpBB05ASm – Redmi India – Série # RedmiNote10 (@RedmiIndia) 3 mai 2021

Le smartphone a déjà été lancé dans le monde entier et dispose d’un écran AMOLED FHD + de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz.

Le chipset MediaTek Helio G95 gère les performances du Redmi Note 10S et une fuite récente a suggéré que le téléphone sera lancé en Inde dans trois configurations – 6 Go de RAM + 64 Go de stockage, 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM + 128 Go de stockage.

Le téléphone dispose également d’une grande batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Il existe une configuration à quatre caméras sur la version mondiale du Redmi Note 10S, avec une caméra principale de 64MP, une caméra ultra-large 8MP, un capteur macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. L’appareil comprend également un capteur selfie 13MP. Nous nous attendons à ce que ces spécifications restent les mêmes sur la version indienne du téléphone.

Le Redmi Note 10S devrait avoir un prix quelque part entre le Redmi Note 10 et le Note 10 Pro en Inde. Il commence à 229 $ (~ Rs 16 993) dans le monde, ce qui devrait vous donner une idée des prix auxquels vous pouvez vous attendre en Inde.