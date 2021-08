Lancement d’Ujjwala Yojana 2.0 dans UP Live : Lancement du programme Pradhan Mantri Ujjwala 2.0 aujourd’hui à Mahoba, UP, PM Modi Ujjwala Scheme Launch Live Updates

in

Lancement d’Ujjwala Yojana 2.0 à Mahoba, Uttar Pradesh Live : Le Premier ministre Narendra Modi lancera aujourd’hui Pradhan Mantri Ujjwala Yojana – la deuxième phase du PMUY Ujjwala 2.0 en remettant les connexions GPL, à Mahoba Uttar Pradesh à 12h30 par visioconférence aujourd’hui. Au cours de l’événement, le Premier ministre interagira également avec les bénéficiaires de l’Ujjwala et s’adressera virtuellement à la nation. Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, assistera au programme depuis Mahoba. Selon un porte-parole du gouvernement de l’UP, dans la première phase du projet, 1 47 43 862 connexions GPL ont été mises à la disposition des familles pauvres de l’État. Les familles qui ont été exclues de la première phase du programme Ujjwala bénéficieront de la deuxième phase, a-t-il déclaré.

A l’occasion de la Journée mondiale des biocarburants qui est également célébrée aujourd’hui, le ministre en chef Adityanath et le ministre du pétrole et du gaz naturel de l’Union Hardeep Singh Puri inaugureraient l’exposition sur les biocarburants organisée sur le terrain de parade des lignes de police dans le district de Mahoba. L’usine de biogaz comprimé en cours d’installation dans le district de Muzaffarnagar sera également inaugurée à cette occasion, a ajouté le porte-parole. « Lors du lancement d’Ujjwala 1.0 en 2016, un objectif a été fixé pour fournir des connexions GPL à 5 millions de femmes membres des ménages BPL. Par la suite, le programme a été élargi en avril 2018 pour inclure les femmes bénéficiaires de sept catégories supplémentaires (SC/ST, PMAY, AAY, classes les plus arriérées, jardin de thé, habitants des forêts, îles). En outre, l’objectif a été révisé à 8 Crore de connexions GPL. Cet objectif a été atteint en août 2019, sept mois avant la date cible », indique un communiqué du bureau du Premier ministre.

