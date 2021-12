Lancement d’un autre fonds de capital-risque d’un milliard de dollars pour l’investissement dans la cryptographie

Alors que le marché est baissier, l’argent afflue sur le marché. Mais le dernier fonds de l’ancien dirigeant de Citigroup se prépare à un hiver crypto « d’ici 2-3 ans à l’horizon ».

Alors que le marché de 2,7 billions de dollars a pris une pause par rapport à une tendance haussière ce mois-ci, l’argent continue de couler alors qu’un autre fonds cryptographique d’un milliard de dollars est lancé.

L’ancien dirigeant de Citigroup, Matt Zhang, lance un fonds de capital-risque de 1,5 milliard de dollars Hivemind Capital Partners axé sur les investissements liés à la crypto-monnaie.

Zhang a déclaré que sa société d’investissement avait reçu « un montant d’intérêt décent » d’investisseurs institutionnels qualifiés, notamment des fonds souverains, des family offices, des retraites et des dotations.

«Nous pensons que la technologie blockchain est un changement de paradigme, et nous n’en sommes encore qu’aux premiers balbutiements. Notre mission est de fournir des solutions de capital et d’infrastructure du début à la fin aux entrepreneurs visionnaires et aux projets de cryptographie définissant les catégories. »

Plus tôt ce mois-ci, le co-fondateur de Coinbase Fred Ehsram et Matt Huang, ancien partenaire de Sequoia Capital, ont lancé un nouveau fonds de crypto-monnaies VC record de 2,5 milliards de dollars, qui dépasse le fonds d’investissement de 2,2 milliards de dollars annoncé par Andreessen Horowitz en juin.

Hivemind Capital Partners prévoit quant à lui d’ajouter quatre à cinq partenaires supplémentaires au cours des 6 à 12 prochains mois. Citigroup elle-même cherche à embaucher 100 personnes pour renforcer son équipe d’actifs numériques.

L’entreprise investira dans quatre stratégies clés, à savoir. gestion du risque et du rendement, capital-risque, trading de crypto-monnaie et « jouer pour gagner », pour lesquels il a intégré l’ancien analyste de Goldman Sachs, Sam Peurifoy, pour diriger une stratégie dédiée « jouer pour gagner ».

Pour cela, ils ont également choisi Algorand comme premier partenaire stratégique.

La stratégie de jeu pour gagner de Hivemind commencera par la création et l’expansion de communautés de joueurs. « Nous pouvons mettre beaucoup de soin à planifier à l’avance la meilleure façon de soutenir les membres de la société » pour les aider potentiellement à migrer vers un écosystème numérique où ils peuvent vivre et gagner de l’argent, a déclaré Peurifoy.

Le nouveau financement pourrait également être en préparation d’une tendance à la baisse, car Zhang, qui envisage de gérer lui-même la branche de trading crypto des fonds, a déclaré qu’il s’attend à l’arrivée d’un « hiver crypto ».

« Dans deux ans, trois ans à l’horizon, il y aura une énorme opportunité commerciale – la volatilité du marché va monter et descendre. »

Mais il est difficile d’être baissier dans l’environnement actuel alors que tant d’argent circule sur le marché de la cryptographie, comme l’a tweeté la société d’investissement CMS Holdings,

« Je ne deviendrai tout simplement pas baissier tant que nous n’aurons plus d’augmentations d’un milliard de dollars chaque semaine. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.