Lancement d’un centre de livraison expérimental sur le dernier kilomètre à zéro émission à Seattle comme test pour la logistique urbaine

Etrike de Coaster Cycles s’adapte à une nacelle de chargement électrique de BrightDrop. Les deux sociétés participent à un programme pilote de livraison du dernier kilomètre à Seattle. (Photos du hub de quartier de Seattle)

Le premier centre de livraison de quartier de Seattle est maintenant en ligne.

Le hub, dans un parking près de la Space Needle, rassemble des entreprises travaillant dans les domaines du transport, de la logistique de livraison et de la préparation des aliments pour aider à résoudre le problème du «dernier kilomètre» – les dépenses et le coût environnemental de la dernière étape de la livraison.

Le problème est au centre de l’attention de l’Urban Freight Lab de l’Université de Washington, qui estime que seuls les 50 derniers mètres de livraison représentent 25 à 50 % des coûts de transport. Le laboratoire examine de nouvelles façons de structurer les systèmes de transport grâce à des partenariats public-privé. Le hub de livraison de quartier est son nouveau projet pilote.

“Notre objectif est de créer un espace pour encourager l’expérimentation”, a déclaré Anne Goodchild, directrice du laboratoire et professeur de génie civil et environnemental. “Mais cette expérimentation va être faite par des entreprises qui travaillent déjà dans cet espace.”

Anne Goodchild (à droite) participe au lancement du Seattle Neighbourhood Hub.

Le hub sert de point de livraison pour les camions, qui déchargent les colis sur un trike cargo à assistance électrique ou directement dans un casier à colis. Goodchild envisage le hub non seulement comme une solution au système de livraison du dernier kilomètre, mais comme un lieu de rassemblement de quartier où les gens peuvent prendre un repas et socialiser tout en récupérant leurs colis. Les entreprises impliquées dans le projet comprennent :

Coaster Cycles, une startup de Missoula, Mont., qui fabrique des tricycles cargo à assistance électrique. Leur tricycle sur place transportera des colis pour le service de repas HelloFresh et d’autres entreprises dans le quartier environnant. BrightDrop, une entreprise dérivée de General Motors générant des produits du premier au dernier kilomètre. BrightDrop a fabriqué un porte-colis roulant à assistance électrique qui se fixe au tricycle et peut se désengager pour une poussée manuelle. AxleHire, une startup logistique qui fournit une technologie d’optimisation des itinéraires pour le service du dernier kilomètre. L’entreprise coordonnera les livraisons. REEF, une startup basée à Miami qui est passée de la gestion de parkings à la fourniture d’infrastructures pour les hubs de quartier. Reef gère le lot et exploite une cuisine de quartier sur place. Les clients peuvent désormais commander un SoCal ou NorCal Burrito auprès de Man vs. Fries, une petite chaîne qui opère à partir d’autres sites REEF aux États-Unis. La cuisine est également conçue pour s’associer aux restaurants de Seattle, offrant une option locale de livraison à faible encombrement.

Le ministère des Transports de Seattle est partenaire du projet, qui s’articule avec un programme visant à favoriser l’utilisation du vélo cargo et un objectif 2030 visant à atteindre 30% de livraison zéro émission dans la ville, a déclaré Kelly Rula, New Mobility Manager du département.

“Le concept de micro-hubs prend vraiment son essor à l’échelle internationale en tant que nouvel espace expérimental vraiment passionnant”, a déclaré Rula. Elle a noté que la ville de New York gère un programme de vélos cargo avec plus de 350 vélos. Amazon est partenaire du programme new-yorkais et lance un programme de vélos cargo à Londres. En janvier 2021, il y a eu plus de 45 000 livraisons de vélos cargo à New York, selon une évaluation de la ville, et chaque vélo économise sept tonnes de dioxyde de carbone par an. Amazon est partenaire de l’Urban Freight Lab, mais n’est pas impliqué dans le nouveau projet de hub.

Le centre de livraison de Seattle rassemble des services supplémentaires avec la livraison de vélos cargo et “est un excellent exemple de la façon dont un espace peut être utilisé pour de nombreuses utilisations intéressantes”, a déclaré Rula.

La consigne à colis accepte les livraisons de tous les transporteurs.

Le projet aidera la ville à comprendre l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge les nouveaux modes de livraison, a déclaré Rula, qui a noté que les vélos cargo n’ont actuellement pas de plaques d’immatriculation. Autre exemple, le casier à colis, qui accepte les livraisons de tous les transporteurs, exigeait sa propre adresse postale, a déclaré Goodchild. Le casier accepte les livraisons de tous les transporteurs, et les personnes vivant ou travaillant à proximité peuvent s’inscrire pour la livraison de casier sur belltownlockers.com.

L’Urban Freight Lab surveillera le nouveau projet grâce à une série de capteurs, par exemple en évaluant les réductions du trafic routier et le nombre de colis livrés au casier. Les chercheurs évalueront les économies de dioxyde de carbone par rapport aux systèmes de livraison conventionnels par camion.

Les centres de livraison ont le potentiel de revigorer la communauté au sein d’un système de livraison de commerce électronique, a déclaré Goodchild. Les hubs peuvent être intégrés dans le quartier, en tant que lieu où les gens récupèrent leurs colis et achètent du café sur un stand ou jouent avec leurs enfants dans un parc attenant, a-t-elle déclaré.

“C’est comme un centre commercial moderne ou un magasin de quartier”, a déclaré Goodchild à propos du concept. “C’est moins d’émissions et c’est adapté au nouveau modèle de vente au détail, mais c’est toujours un avantage pour la communauté.”

Le hub est situé au 130 5th Ave. N, dans ce que certains habitants appellent le quartier Uptown.