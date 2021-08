Lancement d’un nouveau fonds de 100 millions de dollars pour soutenir l’adoption de la blockchain Celo » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Aujourd’hui, un consortium de protocoles et de projets de finance décentralisée (DeFi) basés sur Ethereum a annoncé DeFi for the People, une collaboration d’organisations de cryptographie unies par un objectif commun : apporter DeFi aux 6 milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde.

Construite sur Celo, la nouvelle initiative compte Aave, Curve, Sushi, PoolTogether, 0x, UMA, Valora, Ubeswap et Moola Market parmi ses partenaires fondateurs. Les partenaires d’éducation et d’infrastructure incluent Chainlink, RabbitHole, The Graph et Wrapped.com.

Ce nouveau programme offrira plus de 100 millions de dollars en initiatives éducatives, subventions et incitations. De plus, la majorité des participants au programme contribueront conjointement la moitié des fonds des programmes d’incitation.

Des intégrations complètes de produits avec PoolTogether, Sushi, Moola Market, Ubeswap et Valora sont disponibles dès maintenant, et d’autres seront bientôt lancées. À partir d’aujourd’hui, des récompenses sont disponibles pour PoolTogether sur Celo, et des pools d’incitations avec d’autres protocoles et projets DeFi seront lancés dans les semaines et les mois à venir.

Le lancement d’Optics, un protocole d’interopérabilité économe en gaz pour la communication inter-chaînes, est également attendu cet automne. Avec Optics, les utilisateurs pourront facilement déplacer des actifs entre Ethereum et Celo.

DeFi a connu une croissance explosive ces dernières années, mais n’a pas encore été largement adopté. Sur les quelque 5 millions de personnes dans le monde qui utilisent actuellement les applications DeFi, moins de 10 % vivent en dehors des pays développés. DeFi for the People vise à changer cela en réunissant des constructeurs pour créer des produits qui rendent DeFi plus accessible et plus facile à utiliser pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Pour des milliards de personnes, un téléphone mobile est leur appareil le plus important et souvent leur seul accès à Internet. La plate-forme mobile de Celo, avec plus d’un million d’adresses de portefeuille dans 113 pays, offre une opportunité unique d’apporter les avantages de DeFi à toute personne possédant un téléphone mobile. De nouvelles applications réelles pour DeFi avec Celo sont déjà en cours.

Prenons l’exemple de la Colombie, où l’année dernière, au début de la pandémie, un programme pilote a fourni à des chômeurs des microcrédits sous-garantis sur Celo. Les prêts ont permis aux utilisateurs d’acheter des vélos motorisés afin qu’ils puissent livrer pour Rappi. Avec l’accès au bon équipement, certains membres du pilote ont pu doubler, voire quadrupler, leurs gains.

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont DeFi peut fournir un accès instantané au capital pour des millions de personnes, en particulier pour ceux des marchés émergents où l’accès aux services financiers traditionnels a été limité.

« DeFi for the People vise à rendre DeFi accessible à tous en alimentant des cas d’utilisation réels et en se concentrant sur l’adoption mobile d’abord. Nous sommes ravis de collaborer avec les plus grands projets de DeFi pour attirer plus d’un milliard de nouveaux utilisateurs dans l’écosystème DeFi au cours des cinq prochaines années.

– René Reinsberg, co-fondateur de Celo

Now Live: PoolTogether sur Celo avec 500 000 $ en prix

PoolTogether, un protocole open source et décentralisé pour des économies de prix sans perte, est désormais disponible sur Celo avec plus de 500 000 $ de prix. Les utilisateurs peuvent déposer dans PoolTogether sur Celo pour avoir une chance de gagner des prix, et même s’ils ne gagnent pas, conserver tout leur argent déposé.

Ceci est possible car les prix sont financés par les intérêts gagnés sur les dépôts. PoolTogether est une « loterie sans perte » unique car tous ceux qui y participent conservent leur argent.

« La recherche montre que l’épargne-prix est l’une des rampes d’accès à l’épargne les plus importantes et les plus efficaces pour les personnes sous-bancarisées. PoolTogether sur Celo peut faciliter l’adoption de la cryptographie et de la DeFi pour les personnes non bancarisées et les utilisateurs des marchés en développement qui bénéficient le plus de faibles frais d’essence et de délais de transaction rapides.

– Leighton Cusak, fondateur, PoolTogether

À venir

Aave sur Celo avec un programme incitatif de 20 millions de dollars

Aave, un protocole de liquidité open source et non dépositaire, est conçu pour permettre aux utilisateurs de générer un rendement sur les crypto-actifs fournis au protocole et d’emprunter des actifs. Les fournisseurs gagnent un rendement en déposant des actifs numériques dans des pools de liquidités.

Curve on Celo avec un programme incitatif de 14 millions de dollars

Curve, un protocole de teneur de marché automatisé (AMM), utilise des algorithmes de tenue de marché pour renforcer la liquidité de ses marchés, contrairement aux bourses décentralisées traditionnelles. Curve on Celo offre aux utilisateurs une plate-forme décentralisée qui permet aux utilisateurs d’échanger et de gagner des retours sur leurs crypto-monnaies.

Sushi on Celo avec un programme incitatif de 10 millions de dollars

Sushi est une plate-forme DeFi qui facilite le commerce, les prêts et le rendement. Actuellement, les utilisateurs de Sushi peuvent échanger des actifs avec la fonction Swap et fournir des liquidités sur Celo avec des récompenses et des incitations pour l’agriculture de rendement à venir. Avec Celo, les utilisateurs de Sushi peuvent bénéficier de vitesses de transaction plus rapides et de frais réduits grâce à des transactions sécurisées et compatibles Ethereum sur le réseau Proof-of-Stake (PoS) de Celo.

« Sushi AMM, Kashi Lending et d’autres produits BentoBox fournissent les primitives nécessaires aux utilisateurs pour se connecter à un système financier mondial et sans autorisation. En tirant parti de la suite de produits mobiles de Celo et de l’expérience utilisateur qui étend la portée au-delà des crypto-natifs, Sushi peut faire avancer cette mission et amener DeFi à la prochaine frontière.

– Joseph Delong, CTO chez Sushi

Rejoignez DeFi pour le peuple

DeFi for the People s’appuie sur l’approche mobile de Celo pour rendre la crypto et DeFi accessibles à tous. Il s’agit d’une initiative ouverte aux constructeurs et aux entrepreneurs. Toute personne intéressée à accélérer l’adoption de la cryptographie et de la DeFi dans le monde réel est la bienvenue.

Appel à tous les constructeurs : Hackathon avec 1 million de dollars de prix et un financement de démarrage

Dans le cadre de son engagement à amener la crypto sur les téléphones mobiles, DeFi for the People organise un hackathon en octobre dans le but d’amener plus de projets DeFi à Celo. Les développeurs du monde entier sont invités à construire leurs projets sur Celo, avec 1 million de dollars de prix et un financement d’amorçage disponibles pour que les équipes démarrent leurs projets.

En savoir plus sur le prochain hackathon sur defiforthepeople.org/hackathon.

La source:

DeFi pour le peuple