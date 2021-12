Lancement d’un nouveau train couchette de Paris à Vienne avec des billets à moins de 30 £

Nightjet est exploité par la compagnie ferroviaire autrichienne OBB et a commencé à prendre des passagers au début du mois (Photo : . via .)

Vous avez sans aucun doute hâte de voyager en 2022, avec près de deux ans de restrictions Covid mettant fin à de nombreux projets.

L’envie de voyager est réelle, mais si votre solde bancaire n’a pas rattrapé les somptueux voyages autour du monde dont vous rêviez, vous devrez probablement faire des compromis.

Un nouveau service de train à travers l’Europe offre exactement cela, avec des billets à bas prix et une atmosphère très romantique pour que vous puissiez voyager avec style quel que soit votre budget.

Nightjet a commencé à prendre des passagers plus tôt ce mois-ci, et le voyage de nuit est présenté comme un moyen plus respectueux du climat de se rendre de A à B que de prendre l’avion.

Reliant Paris à Vienne, l’itinéraire s’arrête également à Strasbourg, Munich, Salzbourg, Linz et St Pölten. Il circule trois fois par semaine (mardi, vendredi et dimanche), partant vers 20 heures et arrivant à destination à 10 heures le lendemain matin.

Vous avez le choix entre trois options de billets différentes – voitures de siège, couchettes et cabines-lits privées – et dans chacune, vous pouvez voyager avec d’autres passagers ou seul si vous préférez.

Chaque passager recevra un petit-déjeuner viennois le matin (Photo : Patrick Leveque/SIPA/Shutterstock)

Les compartiments des sièges ont assez de place pour six, rappelant la voiture du Poudlard Express où Harry Potter a essayé sa première grenouille en chocolat (et a nettoyé le chariot de collations pour que personne d’autre ne puisse avoir quoi que ce soit, mais ce n’est pas la question).

Quant aux couchettes, elles accueillent quatre ou six personnes. Vous séjournerez sur des lits superposés rappelant ceux du Caledonian Sleeper et bénéficierez d’un « petit-déjeuner viennois » gratuit (café/thé, petit pain, beurre, confiture) dans votre chambre pour vous réveiller.

Des cabines privées sont disponibles pour ceux qui préfèrent voyager seuls (Photo : Patrick Leveque/SIPA/Shutterstock)

Les compartiments privés sont facturés à un tarif forfaitaire et ont tous les mêmes équipements – juste avec la garantie que vous resterez seul.

L’hébergement est similaire à ce que vous attendez de n’importe quel dormeur, l’attraction principale étant le prix très bas. Les sièges commencent à partir de 29,90 € (25,09 £) par personne, tandis que 49,90 € (41,99 £) vous donneront un lit et 89,90 € (75,46 £) une chambre privée.

Pour une option de voyage économique, c’est assez chic avec la climatisation, le service en chambre et une literie moelleuse. Certaines cabines de luxe ont également leur propre douche avec des articles de toilette de luxe.

En plus de cela, vous pouvez facilement vous connecter pour aller vers d’autres destinations en utilisant le réseau EuroNight qui est partenaire de Nightjet. De cette façon, vous pouvez continuer votre voyage et voir des pays comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque.

Plus : Voyage



La compagnie ferroviaire SCNF fait campagne pour que cela fasse partie de la réintroduction du « Trans Europe Express », afin qu’il puisse devenir encore plus facile de voir le continent en train dans les années à venir.

Pour l’instant, nous allons certainement nous débrouiller pour nous endormir à côté de la Tour Eiffel et nous réveiller dans les magnifiques Alpes autrichiennes – surtout à ce prix.

Obtenez plus d’informations ou réservez via le site Web de Nightjet.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : L’homme utilise secrètement le rouge à lèvres de son rendez-vous pour écrire un message sur son siège de toilette



PLUS : Nouvel An, nouveau moi : le problème d’attendre les résolutions du Nouvel An pour prendre un nouveau départ

Recevez chaque semaine des informations sur les voyages, de l’inspiration et des conseils de Metro.

Inscrivez-vous ici…

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();