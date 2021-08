Lancement d’un ordinateur portable Realme Book Slim avec un processeur Intel de 11e génération, un écran 3:2, Thunderbolt 4

Realme a enfin lancé le Realme Book Slim en Inde, ce qui marque l’entrée de la société dans la catégorie des ordinateurs portables fins et légers. Ce nouvel appareil a été taquiné par la société depuis un certain temps maintenant et la plupart des spécifications ont été révélées avant son lancement.

L’ordinateur portable a été lancé lors d’un événement en ligne en Inde aux côtés de la série de smartphones Realme GT. Il est livré avec un processeur Intel de 11e génération, un écran 14 pouces 2K 3:2 et des graphiques Intel Iris Xe ainsi qu’une conception monocoque entièrement métallique.

Prix ​​et disponibilité de Realme Book Slim India

Le Realme Book Slim est disponible en Inde à un prix de départ de Rs 46 999 pour le processeur Intel Core i3 et 8 Go de RAM avec une variante de stockage de 256 Go, et Rs 59 999 pour le processeur Intel Core i5 et 8 Go de RAM avec une variante de stockage de 512 Go. Il est disponible en deux couleurs, Real Blue et Real Grey.

Le Realme Book Slim peut être acheté sur Flipkart à partir du 30 août à un prix de lancement spécial de Rs 44 999 pour la version Core i3 et Rs 56 999 pour la version Core i5. Les ordinateurs portables seront disponibles à l’achat sur le site Web de Realme et sur Flipkart.

Realme Book Slim: Spécifications et fonctionnalités

Le Realme Book Slim est livré avec un écran 2K de 14 pouces avec une résolution de 2160 x 1440 et un format d’image 3:2. L’ordinateur portable mesure 14,9 mm d’épaisseur et possède un monocoque métallique ainsi qu’un grand écran et pèse 1,38 kg. La chaleur produite à l’intérieur de l’appareil est expulsée par le haut, ce qui signifie qu’il peut être utilisé en toute sécurité sur les lits.

À l’intérieur, l’ordinateur portable est livré avec les processeurs Intel Core i5-1135G7 ou Core i3-1135G7 ainsi que 8 Go de RAM LPDDR4X avec 256 Go ou 512 Go de SSD PCIE Gen 4. Ceci est accompagné d’Intel Iris Xe Graphics.

Le Realme Book Slim est livré avec des haut-parleurs Harman Kardon pour un son stéréo avec un son surround DTS HD ainsi qu’une caméra HD intégrée dans le cadre supérieur. Il dispose d’une annulation de bruit à double micro avec l’algorithme AI. En termes de ports, il dispose de deux ports USB Type-C dont un Thunderbolt, USB Type-A et un port audio 3,5 mm. Il dispose également d’un scanner d’empreintes digitales pour la sécurité.

Il est livré avec une batterie de 54 Wh qui prend en charge une charge rapide de 65 W via le port USB Type-C. L’ordinateur portable peut charger jusqu’à 50 % en 30 minutes en utilisant la capacité de charge rapide. Il est livré avec un clavier rétroéclairé avec une course de touche de 1,3 mm. Il est également livré avec une fonction de connexion au PC qui permet aux utilisateurs de connecter leurs smartphones au PC et de transférer également des fichiers. En termes de système d’exploitation, l’ordinateur portable fonctionne sous Windows 10 avec la possibilité de passer à Windows 11.