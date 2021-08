Lancement d’un ordinateur portable RedmiBook Pro avec un processeur Intel de 11e génération en Inde

La série RedmiBook est désormais officielle en Inde, marquant l’entrée de la sous-marque sur le segment des ordinateurs portables. Comme prévu, leur prix est assez compétitif pour les spécifications proposées.

L’année dernière, Xiaomi a lancé son premier ensemble d’ordinateurs portables en Inde avec la série Mi NoteBook, qui ont tous très bien fonctionné. Un an plus tard, Redmi suit ses traces avec deux ordinateurs portables, à savoir. le RedmiBook Pro et le RedmiBook e-Learning Edition, entraînés par la demande induite par la pandémie d’ordinateurs abordables. Voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

RedmiBook Pro

Le RedmiBook Pro est doté d’un design minimaliste avec une finition en métal brossé sur le dessus avec un logo Redmi et un corps en polycarbonate. Il pèse 1,8 kg et mais l’entreprise dit qu’il est très bien distribué. Il sera disponible dans une seule couleur gris anthracite. Il a une épaisseur de 19,9 mm.

L’écran s’étend sur 15,6 pouces et a une résolution Full HD. Au-dessus se trouve une webcam HD 720p avec deux microphones pour une meilleure capture audio. De l’autre côté se trouve un large clavier avec une course de touche de 1,5 mm ainsi qu’un trackpad de 100 cm² avec les pilotes Windows Precision et la prise en charge des gestes.

Une batterie de 46 Wh alimente le RedmiBook Pro, qui offrirait jusqu’à 10 heures d’autonomie. Il est capable d’une charge rapide de 65 W, où un ravitaillement à 50 % prendra environ 33 minutes. Il y a deux haut-parleurs inférieurs de 2 W pour une sortie combinée de 4 W avec un traitement audio DTS.

Le RedmiBook Pro est doté du dernier processeur Intel Core i5-11300H Tiger Lake de 11e génération avec une fréquence maximale de 4,4 GHz, ainsi que des graphiques Intel Iris Xe. Il y a 8 Go de RAM DDR4 soudée (3200 MHz) et un SSD NVMe de 512 Go. Le stockage est évolutif et les magasins Mi pourront proposer des mises à niveau. Il n’y a pas de rétroéclairage du clavier, de certification Thunderbolt 4 ou Intel Evo sur aucun des modèles.

Le RedmiBook Pro est au prix de Rs 49 999 et sera disponible sur Flipkart à partir du 6 août. La banque propose d’inclure jusqu’à Rs 3 500 de réduction sur les cartes HDFC.

Édition e-learning RedmiBook

Vous cherchez quelque chose de plus abordable? L’édition e-Learning RedmiBook a également été dévoilée aujourd’hui. Il est assez similaire à bien des égards, la plus grande différence étant le chipset Intel Core i3-1115G4. Il aura également une variante SSD SATA de 256 Go avec le modèle SSD NVMe de 512 Go.

Le RedmiBook e-Learning Edition est au prix de Rs 41 999 pour la variante 256 Go et Rs 44 999 pour la variante 512 Go. Il sera disponible sur Flipkart à partir du 6 août. Les offres bancaires incluent jusqu’à 2 500 Rs de réduction avec les offres bancaires HDFC.

Xiaomi nous dit que les ordinateurs portables RedmiBook seront suivis par des Mi NoteBooks plus haut de gamme dans les mois à venir.