Lancement d’une campagne bipartite pour réussir le choix de l’école en Californie

LOS ANGELES – L’ancien directeur par intérim du renseignement national, Ric Grenell, s’associe à l’ancienne chef de la majorité démocrate du Sénat de Californie, Gloria Romero, pour adopter une initiative de choix d’école sur le bulletin de vote l’année prochaine.

Parrainée par le groupe de défense des problèmes de Grenell « Fix California », la proposition décrite sous « Fix California Education » établit des comptes d’épargne-études (ESA) fournissant 13 000 $ par an aux étudiants pour s’inscrire dans les établissements de leur choix, qu’ils soient publics, école privée ou à la maison. Jusqu’à 60 000 $ en dollars inutilisés peuvent ensuite être utilisés pour un certificat d’études supérieures dans une université ou une école professionnelle.

« Il réalise la promesse de l’éducation en disant que vous n’allez pas être piégé par le code postal », a déclaré Romero à The Federalist, « ce qui pour moi, est les cinq plus gros chiffres de séparation qui maintiennent les enfants piégés dans des écoles en échec. »

Dans le cadre du statu quo, la Californie dépense 22 000 $ par an et par enfant pour financer un système d’éducation public en détérioration dirigé par des syndicats d’enseignants promouvant des programmes ancrés dans les programmes de gauche sur la race et le genre. Les écoles publiques de Californie se classent 40e dans le classement tenu par US News et World Report.

L’initiative bipartite de choix d’école, a déclaré Romero, autonomiserait les parents et mettrait fin au « trou noir de l’éducation où nous envoyons simplement de l’argent sans responsabilité ».

Pour réussir, les organisateurs doivent d’abord rassembler plus de 997 000 signatures sur une pétition d’ici avril. Une fois que suffisamment de signatures auront été vérifiées, la « Loi sur le compte d’épargne-études » apparaîtra sur le bulletin de vote de novembre pour approbation par les électeurs.

Tout en se concentrant principalement sur l’offre aux enfants d’une bouée de sauvetage pour sortir des écoles défaillantes, le couple a dénoncé l’abus public des «écoles gouvernementales fonctionnant comme des instruments d’endoctrinement politique» dans un éditorial conjoint annonçant l’initiative.

« De nombreux campus ont nourri des sentiments anti-américains et, sous prétexte d’enseigner une histoire américaine inclusive, ont gavé les étudiants de la théorie de la race critique », ont-ils écrit le mois dernier. « C’est mal et cela laisse l’Amérique divisée et désavantagée à l’échelle mondiale. »

La semaine dernière, The Federalist a annoncé la nouvelle d’un district scolaire de San Jose qui recommandait l’utilisation de la sorcellerie aux dissidents politiques qui proféraient le credo interdit, « All Lives Matter ».

Tout au long de mon expérience au lycée @seewhatsbruin dans le @mycuhsd, mes pairs et moi avons été inondés de CRT, pas simplement dans nos cours, mais même dans un «séminaire sur l’équité» obligatoire. Maintenant que j’étais en terminale à l’université, j’ai décidé d’enquêter sur mon ancien lycée et mon ancien district. Un fil. – Spencer Lindquist (@SpencerLndqst) 8 décembre 2021

« Ensorceler les gens est un moyen important d’évacuer la colère et la frustration », lit-on dans un guide de ressources Black Lives Matter parrainé par le district. « Faites une liste de personnes spécifiques qui ont été des agents de la terreur policière ou de la brutalité mondiale. Cette liste peut être très variée, des petites micro-agressions aux plus grands auteurs (c’est-à-dire des personnes qui disent que « toutes les vies comptent » aux policiers qui arrêtent les manifestants non violents à George Zimmerman).

Alors que l’éducation devient le dernier point focal de la guerre culturelle, soutenue par les élections sur la côte est où les républicains se sont engagés à choisir les parents et ont viré au rouge Virginie pour la première fois en plus d’une décennie, le mouvement populaire pourrait porter ses fruits dans la Californie libérale. Malgré une perte de marge importante lors de l’effort de rappel du gouverneur démocrate Gavin Newsom en septembre, le rappel lui-même, où environ un tiers des signatures provenaient de démocrates et d’indépendants, a signalé un appétit pour le changement.

Les électeurs frustrés par les écoles qui hésitaient à aller jusqu’à élire un gouverneur républicain pourraient être disposés à adopter une réforme de l’éducation en l’absence d’un nouveau gouverneur. Newsom apparaîtra sur le bulletin de vote pour la troisième fois l’année prochaine à la recherche d’un deuxième mandat complet.

Alors qu’elle soutenait l’animateur de radio républicain Larry Elder dans le concours de rappel, Romero a déclaré à The Federalist que « Fix California Education » allait être lancé quel que soit le résultat.

« [Education] devrait mobiliser les parents et les électeurs et les démocrates et les républicains », a déclaré Romero, ajoutant qu’elle nourrissait le scepticisme que les républicains renverseraient Newsom lors des élections de rappel pour commencer. Le choix de l’école, cependant, une question sur laquelle elle s’est écartée de la plate-forme de son parti depuis plus d’une décennie dans la maison d’État et au-delà, dit-elle « devrait renforcer les parents de toutes les affiliations politiques qu’ils devraient garer leur étiquette de parti à la porte ».