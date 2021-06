Lancement d’une campagne démocrate pour contrer les lois de suppression des électeurs républicains ⋆ 10z viral

Un super PAC démocrate lance une campagne de plusieurs millions de dollars pour contrer les efforts républicains visant à supprimer le vote. Priorities USA, l’un des plus grands comités d’action politique démocrate, devrait annoncer aujourd’hui qu’il dépensera 20 millions de dollars pour des initiatives en matière de droits de vote avant les élections de 2022.

Le New York Times rapporte que le groupe poursuivra deux voies pour lutter contre les lois dirigées par les républicains conçues pour priver les électeurs du droit de vote, en particulier les personnes de couleur, en Géorgie, en Floride, en Arizona, au Texas et dans d’autres États. La partie campagne publicitaire numérique de l’initiative ira au-delà des « publicités de persuasion » et sera conçue pour aider les gens à se frayer un chemin à travers les nouvelles lois très restrictives que les républicains ont fait adopter dans au moins 16 États. Il fournira également des outils tels que des rappels par SMS pour que les gens s’inscrivent pour voter ou pour demander un bulletin de vote par correspondance.

Un autre investissement important viendra dans les tribunaux. Priorities USA est déjà l’un des principaux avocats plaidants dans les poursuites votantes à travers le pays, ayant rejoint des poursuites dans 10 États après les élections de 2020 où les partisans de l’ancien président Donald Trump ont tenté d’annuler les résultats légitimes et certifiés décompte des voix.

“Le but de ce programme est de vraiment centrer les électeurs qui, nous le savons, sont particulièrement ciblés par les efforts de répression des républicains”, a déclaré Danielle Butterfield, directrice exécutive de Priorities USA. “Ce sont des électeurs de couleur, des électeurs noirs et latinos en particulier, et nous prévoyons de les centrer à la fois dans notre créativité et notre ciblage pour nous assurer qu’ils sont conscients de l’autonomisation du vote.”

“Nous commençons cette conversation tôt parce que nous voulons nous assurer de sonner l’alarme tôt sur la quantité de travail qui doit être fait pour répondre à ces efforts républicains”, a déclaré Butterfield.

Lien source