Lancement d’une série sur les Légionnaires du Christ, avec des témoignages de victimes d’abus sexuels – Las Noticias de Chihuahua

Présentation du lancement de la série Légion des abusJosé Barba, l’une des victimes des Légionnaires du Christ, a assuré que la société mexicaine souhaite être informée des dommages causés par cette congrégation, qui, selon lui, vont au-delà de la pédophilie et continuent d’être violés à ce jour. .

Après avoir souligné l’importance de cet exercice de transparence, il a lancé : « Pourquoi la Légion du Christ a-t-elle duré plus de 80 ans ? Parce qu’elle est devenue une juxtaposition de l’Église catholique, qui a deux mille ans et, comme elle apparaît sous des formes visuelles, répétées, comme sur des photographies avec le Pape, les choses continuent leur chemin, rien ne s’est passé », a-t-il déclaré lors d’un conférence de presse.

Il a ajouté: “Il y a toujours un danger, non pas tant à cause de la dissimulation au sein de l’institution catholique, ce qui est très grave, mais aussi parce que l’inertie des choses fait que les choses qui se répètent encore et encore perdent de leur importance et de leur valeur.”

Le problème avec les Légionnaires du Christ, a-t-il dit, a perdu de l’importance, cependant, il y a maintenant beaucoup d’accent sur le problème de la pédophilie, de la pédophilie, de l’éphébophilie dans le monde.

“Ce que nous voulons dire dans cette série cette semaine, c’est que le problème est beaucoup plus large que celui de la pédophilie, qui attaque non seulement l’âme, mais aussi le corps, et d’autres aspects de l’esprit tels que la malformation, les dommages spirituels de divers la nature, la non-conformité du projet divin de chacune des âmes, au sein d’une institution qui a duré 80 ans, plus que le communisme russe d’origine établi, plus que le fascisme de Mussolini, plus que le franquisme et plus que le nazisme ; ceux-ci ont duré une partie de ce temps », a-t-il expliqué.

