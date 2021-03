Lancement en Inde de la série Asus ROG Strix, des ordinateurs portables TUF A15, des ordinateurs de bureau de jeu ROG Strix GA35; vérifier le prix et les spécifications

Les séries ASUS ROG et Scar, les ordinateurs portables TUF A15 et le bureau de jeu ASUS ROG Strix GA35 ont été mis à jour avec le dernier matériel et lancés en Inde. (Source de l’image: Asus ROG)

La série ASUS ROG Scar, les ordinateurs portables TUF A15 et le bureau de jeu ASUS ROG Strix GA35 ont été mis à jour avec le dernier matériel en Inde. Les modèles ROG Strix et ROG Strix Scar sont équipés respectivement d’un écran 15,6 pouces G15 et 17,3 pouces G17. L’ordinateur portable Asus TUF A15 a été lancé dans un seul modèle de 15,6 pouces. L’Asus ROG Strix GA35, quant à lui, est un ordinateur de bureau de jeu. Tous les appareils ASUS sont équipés de processeurs AMD Ryzen série 5000.

Spécifications de la série Asus ROG Strix

Cet ordinateur portable ASUS dispose d’un écran WQHD de 15,6 pouces (2560 × 1440 pixels) qui offre un taux de rafraîchissement de l’écran de 165 Hz et une couverture de 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3. L’option Full HD a un taux de rafraîchissement de 300 Hz.

Le ROG Strix G17 dispose d’un écran 17,3 plus grand avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une couverture à 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Les deux modèles disposent de 16 Go de RAM DDR4 cadencée à 3200 MHz, de deux emplacements SSD PCIe M.2 qui offrent des options de capacité de stockage allant jusqu’à 512 Go / 1 To. La connectivité pour les deux appareils est constituée de ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, d’un port HDMI 2.0b, d’une prise casque 3,5 mm et d’un port Ethernet RJ45. Les options de connectivité sans fil sont la prise en charge Bluetooth v5.0 et Wi-Fi 6. Les modèles sont livrés avec une batterie de 90 Wh.

Spécifications Asus TUF A15

Le modèle est livré avec un écran Full HD de 15,6 pouces (1920 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement d’affichage de 144 Hz. Le TUF A15 dispose de 32 Go de RAM DDR4 cadencés à 3200 MHz et de deux emplacements SSD PCIe M.2 pour le stockage et d’un processeur AMD Ryzen 7 5800H. Les options de connectivité incluent Wi-Fi 6, Bluetooth v5.1, trois ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port HDMI 2.0b, un port Ethernet RJ45 et une prise casque 3,5 mm . Il y a une batterie de 90 Wh et un clavier rétroéclairé RVB à zone unique.

Spécifications de la série Asus ROG Strix Scar

La série ROG Strix Scar est livrée avec 32 Go de RAM DDR4 cadencée à 3200 MHz, des bandes d’éclairage RVB et un clavier optique-mécanique. Ils emballent jusqu’à un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 et 2 To de stockage. Les autres caractéristiques des modèles G15 et G17 de la série Strix Scar sont les mêmes.

Spécifications Asus ROG Strix GA35

Le bureau de jeu Asus ROG Strix GA35 est livré avec un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 To et peut être équipé d’un disque dur SATA jusqu’à 2 To à 7200 tr / min. Deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-C à l’avant. À l’arrière, il contient quatre ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, trois ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.2 et un Ethernet RJ45 port sont les options de connectivité de l’ordinateur portable Asus. Il y a une alimentation 700W 80-Plus Gold, un éclairage RVB et un refroidissement liquide AIO. Il existe Bluetooth v5.1 mais pas de support Wi-Fi 6 ici. Le reste des spécifications est presque identique à celui des ordinateurs portables de la série ROG Strix Scar.

Série Asus ROG Strix, série ROG Strix Scar, Asus TUF A15, Asus ROG Strix GA35: Prix et disponibilité en Inde

• Asus ROG Strix G15 au prix de Rs 1 57 999 et sera disponible à partir d’avril

• Asus ROG Strix G17 a été lancé à Rs 1,50,990 et sera disponible à partir du 22 mars.

• Asus TUF A15 est au prix de Rs 1, 03 990 et sera disponible à partir d’avril

• Le ROG Strix Scar G15 coûte Rs. 1,54,990 et sera mis en vente à partir du 22 mars

• Le modèle G17 a été lancé pour Rs 2 349 990 et sera disponible à l’achat à partir de la première quinzaine d’avril.