Lancement en Inde d’un ordinateur portable de jeu “ convertible ” Asus ROG Flow X13 avec prise en charge eGPU amovible

Le Flow X13 commence à Rs 1,19,990.

Les ordinateurs portables de jeu ROG Flow X13, ROG Zephyrus Duo 15 SE, ROG Zephyrus G15 (2021) et ROG Zephyrus G14 (2021) dotés des processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 H-Series et des GPU Nvidia GeForce ont été lancés mercredi par Asus en Inde. Alors que le Flow X13 commence à Rs 1,19,990, les Zephyrus Duo 15 SE, G15 et G14 commencent à Rs 2,99,990, Rs 1,37,990 et Rs 94,990, respectivement. Tous les modèles sont disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui sur les canaux hors ligne et en ligne.

ROG Flow X13

Le produit phare de la nouvelle gamme est le ROG Flow X13, un ordinateur portable de jeu convertible haut de gamme conçu pour fonctionner avec un eGPU détachable propriétaire qu’Asus appelle XG Mobile. L’ordinateur portable contient déjà des graphiques discrets – la GeForce GTX 1650 – mais le XG Mobile débloque des capacités «graphiques» plus avancées. Il se connecte à l’ordinateur portable via une interface PCIe 3.0 × 8 personnalisée qui permet – selon les termes d’Asus – «une livraison graphique ultra-rapide et une latence plus faible que les boîtiers eGPU habituels». Il peut également servir à double usage grâce à son adaptateur intégré et à ses multiples ports d’E / S. Inutile de dire que le XG Mobile sera vendu séparément bien qu’il ne soit pas immédiatement disponible à l’achat. Asus dit qu’il sera disponible dans les prochains mois.

En ce qui concerne le bit «convertible», le Flow X13 utilise la charnière Ergolift caractéristique d’Asus – 360 degrés dans ce cas – qui lui permet de changer de forme librement et d’être utilisé dans différents modes selon les besoins.

En parlant de spécifications, l’ordinateur portable dispose d’un écran tactile 13,4 pouces 16:10 IPS avec protection Corning Gorilla Glass et sera disponible en configuration UHD (60Hz) ou FHD (120Hz). Asus propose cet ordinateur portable avec une option de processeur Ryzen 9 5900HS ou Ryzen 7 5800HS, les deux modèles embarquant un GPU GeForce GTX 1650.

Il est associé à une RAM double canal jusqu’à 16 Go LPDDR4X 4266 MHz et à un SSD PCIe M.2 2230 de 1 To. Les ports de connectivité incluent un seul USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux USB 3.2 Gen 2 Type-C (prise en charge DisplayPort 1.4 + PD), une prise audio combo (entrée micro et casque) et HDMI (prise en charge HDMI 2.0b). L’ordinateur portable prend en charge Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth v5.2 et est soutenu par une batterie de 62 Wh. Pour compléter le tout, deux haut-parleurs avec prise en charge Hi-Res et Dolby Atmos, un microphone à matrice d’amplification intelligente et une webcam 720p.

Le Flow X13 sera disponible dans les magasins exclusifs Asus, les magasins ROG, Flipkart, Reliance Digital, Croma et Vijay Sales.

ROG Zephyrus Duo 15 SE

Le Duo 15 SE est un ordinateur portable de 15,6 pouces avec un écran ScreenPad Plus «secondaire» de 14 pouces conçu pour le multitâche. Sous le capot, il dispose d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX associé à une carte graphique Nvidia RTX 3080, de 32 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz (double canal) et de 1 To SSD PCIe G3X4 (RAID 0).

L’ordinateur portable dispose de 3 ports USB 3.2 Gen2 Type A, d’un seul port USB3.2 Gen2 Type C, d’un seul HDMI (prise en charge HDMI 2.0b), d’un lecteur de carte Micro SD et d’une prise combo audio. Il dispose d’une batterie de 90 Wh et de quatre haut-parleurs prenant en charge Hi-Res et Dolby Atmos.

Le Duo 15 SE sera disponible dans les magasins exclusifs Asus, les magasins ROG, Amazon et Flipkart.

ROG Zephyrus G15 (2021)

Le G15, qui est un ordinateur portable de jeu relativement plus grand public, a un couvercle et un plateau en magnésium-aluminium avec une charnière ErgoLift à 180 degrés. Asus affirme qu’il offre une empreinte de pas 5% plus petite que les générations précédentes et avec ses cadres minces, il a atteint un rapport écran / corps de 85%.

Il s’agit d’un ordinateur portable de 15 pouces avec une dalle IPS avec une résolution QHD (2560 × 1440) et un taux de rafraîchissement de 165 Hz (temps de réponse de 3 ms). L’écran prend en charge la synchronisation adaptative. Il est disponible en deux choix de CPU / GPU: Ryzen 9 5900HS / Ryzen 7 5800 HS et RTX 3070 / RTX 3060. Il est associé à jusqu’à 48 Go de mémoire DDR4 3200 MHz (double canal) et jusqu’à 1 To de SSD M.2 PCIE. Les options de connectivité incluent 2 USB3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 1.4 et Power Delivery 3.0), 2 USB3.2 Gen2 Type A, un emplacement Micro-SD, HDMI 2.0b et une prise audio combo 3,5 mm.

L’ordinateur portable dispose de deux tweeters et de quatre woofers audio avec prise en charge de Dolby Atmos et Hi-Res. Il est soutenu par une batterie de 90 Wh.

Le G15 sera disponible dans les magasins exclusifs Asus, les magasins ROG, Flipkart, Croma et Vijay Sales.

ROG Zephyrus G14 (2021)

Le G14 (2021) est présenté comme le premier ordinateur portable de jeu doté d’un capteur d’empreintes digitales et d’un bouton d’alimentation SSO (connexion unique). Ses autres caractéristiques de tête d’affiche sont sa charnière ErgoLift et l’écran du couvercle AniMe Matrix d’Asus.

Il est disponible en deux choix de CPU / GPU: Ryzen 7 5800HS / Ryzen 9 5900HS et RTX 3060 / GTX1650. Il est associé à jusqu’à 16 Go de RAM intégrée DDR4 à 3200 MHz et jusqu’à 2 To de SSD M.2 PCIE. Les options de connectivité incluent un seul USB 3.2 Gen2 Type-C (ports DP 1.4 et 100w PD), un seul USB3.2 Gen 2 Type-C, 2 USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.0b et prise combo 3,5 mm. Il est soutenu par une batterie de 76 Wh.

Le G14 sera disponible dans les magasins exclusifs Asus, les magasins ROG, Amazon, Reliance Digital, Croma et Vijay Sales.

