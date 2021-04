Lancement et retour du rappel de l’astronaute SpaceX Crew-2, édition “ Shot on iPhone ”

Le 23 avril à 5 ​​h 49 HAE, SpaceX a lancé sa mission Crew-2. Sa fusée Falcon 9 a transporté les astronautes Shane Kimbrough, Megan McArthur, Akihiko Hoshide et Thomas Pesquet jusqu’à la Station spatiale internationale dans la capsule Crew Dragon Endeavour.

Il s’agit de la première mission en équipage de SpaceX à se lancer sur un booster Falcon 9 réutilisé, le B1061, et la première à réutiliser une capsule Dragon. Endeavour a volé pour la première fois lors de la mission Demo-2 de SpaceX l’année dernière, transportant les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley. De nombreux journalistes, photographes et fans de l’espace se sont réunis pour capturer le lancement avec des appareils photo coûteux, mais beaucoup d’autres n’avaient que des téléphones intelligents.

Les progrès de la technologie de traitement d’image ont permis aux petits capteurs à l’intérieur des iPhones de tirer le meilleur parti de la très petite quantité de lumière qui arrive à leurs capteurs. Personnellement, j’utilise régulièrement divers iPhones pour compléter les photos et vidéos que je capture avec mon équipement professionnel. En utilisant un support de téléphone, des supports d’éclairage bon marché et des supports à billes, je peux capturer une vidéo stable de chaque lancement.

Vidéo de lancement de Crew-2 sur iPhone

Bien que j’utilise principalement l’iPhone pour la vidéo lors des lancements, il y a aussi des moments où je prends des photos. Après le récent lancement de l’astronaute, j’étais pressé de ranger tout mon équipement et mes caméras étaient déjà dans leurs sacs, mais la lumière du matin commençait à peine à atteindre les nuages ​​et j’ai adoré l’aspect de l’échappement en haut. l’atmosphère étant illuminée. L’échappement brillant et l’eau sombre sont vraiment difficiles à capturer, j’ai donc été surpris de voir à quel point l’iPhone a réussi à le capturer.

Booster Return photos sur iPhone

Après le lancement de SpaceX, la société tente d’atterrir son booster de premier étage Falcon 9 sur un droneship en mer. Le booster est ensuite sécurisé et livré à Port Canaveral pour être remis à neuf et volé à nouveau. Dimanche, vers 17 h HAE, le drone Of Course I Still Love You est arrivé à Port Canaveral.

J’étais déjà près de la côte à d’autres fins et j’ai été pris par surprise au retour anticipé. Je m’attendais à ce que le booster arrive tôt le lundi matin, je n’avais donc aucun de mes équipements de photographie ou de vidéo habituels avec moi. Je n’avais pas assez de temps pour rentrer chez moi en voiture et j’avais peur de ne pas pouvoir capturer quoi que ce soit – mais le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous, et j’avais mon iPhone dans ma poche.

J’ai commencé à photographier des images RAW sur mon téléphone avec l’application Lightroom Mobile afin de pouvoir les modifier plus tard, mais j’ai été impressionné par la qualité du traitement des images par l’application native de l’appareil photo pour iPhone.J’ai donc fini par utiliser beaucoup de photos directement depuis l’iPhone.

Crew-2 visible à travers la Floride

Le lancement de Crew-2 était visible dans toute la Floride et sur la côte est des États-Unis. De nombreux fans de l’espace ont capturé des images spectaculaires de tout l’État avec leurs iPhones et les ont partagées sur les réseaux sociaux. La possibilité d’avoir un appareil photo dans votre poche à tout moment permet aux gens de ne jamais manquer un moment. Qu’il s’agisse d’un moment spécial avec vos amis et votre famille ou de lancements historiques dans l’espace, tout le monde peut capturer le moment pour le partager avec d’autres dans le monde.

