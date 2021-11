Lancement imminent de la boutique hors ligne Apple en Inde alors que le fabricant d’iPhone commence à embaucher pour plusieurs postes

Apple avait auparavant prévu d’ouvrir un magasin de détail à Mumbai. (.)

L’Apple Store pourrait bientôt arriver en Inde avec le géant de la technologie basé à Cupertino se préparant à lancer ses opérations.

L’entreprise a publié plusieurs offres d’emploi, notamment techniques, marketing et managériales, sur son site Web.

Les fans du fabricant d’iPhone en Inde réclament depuis longtemps des Apple Stores dans le pays. Les magasins de détail du géant de la technologie ont gagné en popularité en tant que structures à la pointe de la technologie offrant un aperçu de première main de tous les produits Apple. Cependant, les choses devraient maintenant changer.

Les offres d’emploi d’Apple concernent deux régions différentes de l’Inde. Les descriptions de poste mentionnent « Apple Store » et comprennent des guides sur la façon dont les candidats devraient travailler avec les clients.

FE Online a contacté Apple pour commentaires.

Apple a lancé plusieurs ouvertures sur LinkedIn, le réseau social professionnel. Toutes les ouvertures annoncées sont pour Mumbai ou Delhi. Selon toute vraisemblance, le premier Apple Store viendra à Mumbai avec Delhi en ligne pour le second.

Apple a invité des candidatures pour « spécialiste », « génie », « spécial technique », « chef de magasin », « gestionnaire ». ‘Senior Manager’, ‘Operations Expert’, ‘Expert’ et ‘Market Leader’. Les autres listes incluent « Business Pro, Creative » et « Business Expert ».

Bon nombre de ces annonces concernent des emplois contractuels ou à temps partiel dans les Apple Store, tandis que certaines permettront aux candidats de travailler pendant un nombre limité d’heures. L’entreprise pourrait également autoriser certains employés back-end de l’Apple Store à travailler à domicile en raison des protocoles Covid-19.

Ce n’est pas la première fois que le géant américain de la technologie – la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars – tente de créer un Apple Store en Inde, qu’il considère comme un marché au potentiel de croissance immense.

Selon les dernières recherches de Counterpoint, Apple était la marque de smartphones à la plus forte croissance en juillet-septembre avec une croissance de 212 % en un an. Il est leader du marché dans le segment premium avec 44%.

Apple avait auparavant prévu d’ouvrir un magasin de détail à Mumbai. Ce plan a été retardé à la suite de l’épidémie de Covid-19.

