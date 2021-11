Lancement multijoueur surprise de Halo Infinite… Appel hors travail – GS News Updates

Dans cette vidéo, DeVante parle de la célébration du 20e anniversaire de la Xbox le 15 novembre et du lancement du multijoueur de Halo Infinite. La première saison du jeu de tir s’appelle Heroes of Reach et se déroulera jusqu’au 2 mai 2022. Parallèlement à Halo, Microsoft a annoncé une nouvelle série documentaire en six parties intitulée Power On et l’ajout de plus de 70 titres originaux Xbox et Xbox 360 à la bibliothèque de compatibilité descendante de Xbox One et Xbox Series X|S.

DeVante parle également de Battlefield 2042 qui rencontre certains problèmes sur Xbox Series X. Selon un article de blog, DICE publiera une mise à jour le 17 novembre pour résoudre les problèmes de plantage. La mise à jour est facultative jusqu’au 23 novembre, date à laquelle elle devient obligatoire.

Plus tard dans la vidéo, la trilogie GTA revient sur PC et Ubisoft révèle les plans DLC post-lancement de Rainbow Six Extractions.