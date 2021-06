Lancement officiel de la plate-forme Apple Podcasts Subscriptions le 15 juin

Suite à un retard, Apple a officiellement annoncé le lancement de sa nouvelle plate-forme Apple Podcasts Subscriptions la semaine prochaine. Selon un e-mail envoyé aujourd’hui aux podcasteurs, Apple a déclaré que les abonnements et les chaînes de l’application Apple Podcasts seraient mis en ligne le 15 juin.

La plate-forme Apple Podcasts Subscriptions devait initialement être mise en ligne en mai, mais Apple a retardé le déploiement pour “assurer la meilleure expérience pour les créateurs et les auditeurs”. La société a également promis des améliorations supplémentaires pour l’application Apple Podcasts à la suite de divers problèmes après la sortie d’iOS 14.5 en avril.

La plate-forme Apple Podcasts Subscriptions a été annoncée pour la première fois lors de l’événement spécial d’Apple le 20 avril. La plate-forme permettra aux podcasteurs d’offrir des abonnements payants à leurs émissions avec du contenu bonus tel que des épisodes sans publicité et des épisodes réservés aux abonnés.

« Il y a quinze ans, Apple a généralisé les podcasts, offrant aux créateurs une plate-forme ouverte de premier plan pour informer, divertir et inspirer des centaines de millions d’auditeurs à travers le monde », a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet d’Apple. «Aujourd’hui, Apple Podcasts est le meilleur endroit pour que les auditeurs découvrent et profitent de millions de superbes émissions, et nous sommes fiers de diriger le prochain chapitre du podcasting avec les abonnements Apple Podcasts. Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle plate-forme puissante aux créateurs du monde entier, et nous avons hâte d’entendre ce qu’ils en font.