Lancement officiel de TestFlight pour Mac

Apple a informé aujourd’hui les développeurs qu’ils pouvaient inviter des personnes à essayer les premières versions des applications Mac avant leur sortie à l’aide de la plate-forme TestFlight, marquant la fin d’un test bêta en cours depuis août.



Les développeurs d’applications Mac peuvent inviter jusqu’à 10 000 testeurs externes par e-mail ou via un lien public. Il existe également des outils permettant de créer plusieurs groupes de testeurs internes et de configurer l’accès aux builds pour chacun.



TestFlight est disponible en version bêta depuis plusieurs mois maintenant, les développeurs pouvant utiliser l’application pour tester leurs propres applications et celles d’autres développeurs. Avec le lancement officiel de la fonctionnalité, les développeurs peuvent également envoyer les versions bêta de TestFlight aux membres du grand public. Pour tester les applications, les testeurs devront télécharger l’application TestFlight depuis le Mac App Store. [Direct Link]

Histoires liées

TestFlight pour Mac bêta maintenant disponible pour les développeurs

Apple a informé aujourd’hui les développeurs que la version bêta de TestFlight pour Mac est désormais disponible et peut être utilisée pour tester les applications Mac. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta de TestFlight pour Mac et peuvent utiliser l’application pour tester leurs propres applications et celles d’autres développeurs sur macOS Monterey bêta 5. TestFlight pour Mac, comme TestFlight pour iOS, permettra aux développeurs de tester facilement les versions bêta de …

Premières bêtas iOS 15.2 et iPadOS 15.2 disponibles pour les bêta-testeurs publics

Apple a lancé aujourd’hui les premières versions bêta publiques des prochaines mises à jour iOS 15.2 et iPadOS 15.2, un jour après avoir fourni les versions bêta aux développeurs. Les bêta-testeurs publics qui se sont inscrits au programme de test bêta d’Apple peuvent télécharger les mises à jour iOS et ‌iPadOS 15.1‌ par liaison radio après avoir installé le certificat approprié à partir du site Web de la bêta publique. iOS et iPadOS 15.2 introduisent le rapport de confidentialité des applications,…

Apple met à jour les directives de l’App Store dans le cadre d’un accord avec les développeurs américains

Apple a annoncé aujourd’hui avoir mis à jour ses directives d’examen de l’App Store avec trois changements clés liés aux communications en dehors de l’application, à la collecte d’informations de contact au sein d’une application et aux événements in-app présentés dans l’App Store. Fin août, Apple a annoncé avoir conclu un accord de 100 millions de dollars qui, en attendant l’approbation du tribunal, résoudrait un recours collectif intenté par des développeurs américains qui…

Les premières versions bêta d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1 sont désormais disponibles pour les testeurs publics

Mercredi 22 septembre 2021 10h21 PDT par Juli Clover

Apple a lancé aujourd’hui les premières versions bêta publiques des prochaines versions bêta d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1, un jour après avoir lancé les premières versions bêta aux développeurs et quelques jours seulement après la sortie d’iOS 15 et d’iPadOS 15 au public. Les bêta-testeurs publics qui se sont inscrits au programme de test bêta d’Apple peuvent télécharger les mises à jour iOS et ‌iPadOS 15.1‌ par liaison radio après avoir installé le certificat approprié à partir du…

Les deuxièmes bêtas iOS 15.1 et iPadOS 15.1 sont désormais disponibles pour les testeurs publics

Mercredi 29 septembre 2021 10h16 PDT par Juli Clover

Apple a lancé aujourd’hui les deuxièmes versions bêta publiques des prochaines versions bêta d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1, une semaine après le lancement des premières versions bêta et un peu plus d’une semaine après la sortie d’iOS 15 et d’iPadOS 15 au public. Les bêta-testeurs publics qui se sont inscrits au programme de bêta-test d’Apple peuvent télécharger les mises à jour iOS et ‌iPadOS 15.1‌ par liaison radio après avoir installé le certificat approprié à partir du…

Applications Mac utiles à découvrir – Août 2021

Les applications créées pour le Mac ne reçoivent souvent pas autant d’attention que les applications conçues pour les iPhones et les iPads, nous avons donc une série de vidéos qui met en évidence les applications Mac utiles qui valent le détour. Nos sélections d’août proposent des applications pour dessiner avec le trackpad, gérer la musique, garder une trace des mots de passe, etc. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. SigmaOS (10 $/mois) – SigmaOS est un…

Apple Seeds propose la quatrième bêta de watchOS 8.1 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la quatrième version bêta d’une prochaine version bêta de watchOS 8.1 aux développeurs à des fins de test, la mise à jour intervenant une semaine après la sortie de la troisième version bêta et trois semaines après la sortie de la mise à jour watchOS 8. Pour installer ‌‌‌watchOS 8.1‌‌‌, les développeurs devront télécharger le profil de configuration depuis Apple Developer Center. Une fois installé,…

Apple lance la nouvelle bêta publique de macOS 12 Monterey

Apple a lancé aujourd’hui une nouvelle version bêta publique de la version bêta de macOS 12 Monterey aux bêta-testeurs publics, permettant aux non-développeurs de tester le nouveau logiciel macOS Monterey avant sa sortie publique. La mise à jour intervient juste un jour après qu’Apple a fourni la neuvième version bêta aux développeurs. Les bêta-testeurs publics peuvent télécharger la mise à jour macOS 12 Monterey à partir de la section Mise à jour logicielle de l’application Préférences Système après …

Apple Seeds lance la troisième bêta de watchOS 8.1 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la troisième version bêta d’une prochaine version bêta de watchOS 8.1 aux développeurs à des fins de test, la mise à jour intervenant une semaine après la sortie de la deuxième version bêta et deux semaines après la sortie de la mise à jour watchOS 8. Pour installer ‌‌‌watchOS 8.1‌‌‌, les développeurs devront télécharger le profil de configuration depuis Apple Developer Center. Une fois installé, ‌‌‌watchOS …