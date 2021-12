Lancement officiel du Samsung Galaxy A13 aux États-Unis

TL;DR

Samsung a annoncé son smartphone 5G le moins cher aux États-Unis. Le Galaxy A13 est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un écran de 6,5 pouces à 90 Hz et d’un SoC Dimensity 700. Le prix commence à 249 $.

La série Galaxy A de Samsung est sans doute la gamme la plus importante de l’entreprise. Pas souvent aussi médiatisés que ses produits phares, ils constituent l’épine dorsale de ses ventes sur plusieurs marchés, dont les États-Unis. Aujourd’hui, la société s’ajoute à cette gamme avec le Samsung Galaxy A13.

Le Galaxy A13 n’est peut-être pas extrêmement excitant à première vue, avec un écran arrière minimaliste et cranté, mais il apporte une technologie notable au segment inférieur à 250 $.

Le SoC MediaTek Dimensity 700 est en tête d’affiche de l’offre Galaxy A13. Ce chipset offre au téléphone une prise en charge Sub-6GHz 5G au prix le plus bas de l’entreprise à ce jour. Les acheteurs bénéficient également de 64 Go de stockage extensible, d’une batterie de 5 000 mAh et d’une prise en charge de 15 W. À l’avant, il y a un écran LCD de 6,5 pouces 90 Hz 1600 x 720 avec un tireur selfie 5MP. À l’arrière, une caméra 50MP rejoint deux caméras macro et profondeur 2MP.

Les autres subtilités incluent la prise en charge du Wi-Fi 5 bi-bande, NFC pour Samsung Pay, une prise casque 3,5 mm et un scanner d’empreintes digitales latéral.

Samsung Galaxy A13 : Prix et disponibilité

Le téléphone 5G le moins cher de Samsung est disponible aux États-Unis à partir du 3 décembre pour 249 $. Il sera d’abord proposé via AT&T, dans les magasins Samsung et T-Mobile à partir de janvier 2022. Les coloris proposés incluent le noir et le vert clair.

