Lancement par PM Modi aujourd’hui : Nouveau programme RBI pour permettre aux investisseurs particuliers d’investir dans des titres d’État

Le Premier ministre Narendra Modi lancera vendredi deux initiatives cruciales axées sur le client de la Reserve Bank of India (RBI) pour permettre aux investisseurs de détail d’investir directement dans des titres publics pour la première fois, et d’améliorer le mécanisme de règlement des griefs pour résoudre les plaintes des clients contre banques et autres entités réglementées par la banque centrale.

Dans le cadre du programme Retail Direct, les gens peuvent investir dans des titres du gouvernement central, des bons du Trésor, des prêts au développement de l’État et des obligations souveraines en or via un portail. Cela propulsera l’Inde dans la ligue de quelques pays qui offrent actuellement une telle facilité. « Les investisseurs pourront facilement ouvrir et maintenir leur compte de titres publics en ligne auprès de la RBI, sans frais », a déclaré le PMO.

La deuxième initiative, le programme de médiateur intégré, vise à renforcer le mécanisme de règlement des plaintes pour résoudre les plaintes des clients contre les entités réglementées par la RBI, telles que les banques, les NBFC et les participants aux systèmes de paiement non bancaires. Ce programme sera basé sur « One Nation-One Ombudsman » avec un portail, un e-mail et une adresse pour que les clients puissent déposer leurs plaintes. À l’heure actuelle, RBI dispose de trois médiateurs distincts – pour les banques, les NBFC et les paiements numériques. Ceux-ci sont gérés à partir de 22 bureaux d’ombudsman de RBI à travers le pays. Ceux-ci seront intégrés dans un système centralisé pour rendre le mécanisme de règlement des plaintes plus simple et beaucoup plus efficace.

Les clients pourront déposer des plaintes, soumettre des documents, suivre le statut et donner leur avis via une seule adresse e-mail dans le cadre du nouveau programme. Il y aura également un numéro sans frais multilingue qui fournira toutes les informations pertinentes sur le règlement des griefs. Ce mécanisme restera gratuit pour les clients. Les plaintes qui ne sont pas couvertes par le programme de médiation continueront d’être traitées par les cellules d’éducation et de protection des clients situées dans les 30 bureaux régionaux de la RBI.

En ce qui concerne le système Retail Direct, les gens peuvent accéder au portail en ligne pour ouvrir des comptes de titres auprès de la banque centrale, soumissionner aux enchères primaires et acheter et vendre les papiers. Aucun frais ne sera facturé pour tout service. Le paiement des transactions peut être effectué par eux via l’internet-banking et l’UPI, en utilisant leurs comptes d’épargne. Le service de soutien aux investisseurs sera disponible par téléphone, e-mail ainsi qu’en ligne. La fourniture d’un relevé de transaction et de solde, d’une facilité de nomination, de transactions de gage/privilège et de cadeaux, etc., sera disponible.