Lancement régulier de la marque de soins de la peau D-to-C personnalisée – WWD

PARIS – Une marque de soins de la peau personnalisée axée sur la technologie et destinée directement aux consommateurs est lancée aujourd’hui, soutenue par Beiersdorf AG et 9.5 Ventures.

«Ce qui nous distingue, c’est que nous regardons la peau dans toute sa splendeur et sa nature changeante», a déclaré Charlotte Van Loock, cofondatrice et directrice marketing de la start-up belgo-néerlandaise, à WWD.

La marque arrive sur le marché avec 13 sérums et une application numérique offrant aux utilisateurs une routine quotidienne de soins de la peau qui reflète leur style de vie en constante évolution.

A commencé comme ça: Van Loock – qui a débuté sa carrière chez L’Oréal – s’est retrouvée à la fois enthousiasmée par les soins de la peau mais aussi, plus récemment, incapable de trouver les bons produits pour son propre usage.

«J’ai arrêté d’acheter des soins de la peau parce que je ne savais pas vraiment qui écouter, où aller, quoi croire», dit-elle. «Je cherchais des personnes en qui je pouvais faire confiance et donner un sens à tout le bruit qui existe. C’est devenu un espace très fréquenté de nos jours.

L’exécutif s’est également rendu compte que la personnalisation à grande échelle – qui existe dans d’autres industries, telles que Spotify dans la musique et Netflix dans le divertissement – faisait défaut dans la catégorie des soins de la peau.

«C’est là que j’ai vu une opportunité», a expliqué Van Loock, qui a contacté 9.5 Ventures qui, par hasard, avait été en contact avec Beiersdorf, qui était déjà intéressé par les soins de la peau personnalisés. «Nous avons décidé de lancer Routinely ensemble. Donc, 9.5 Ventures et Beiersdorf ont vraiment fait partie de cette histoire depuis le tout début.

C’était en septembre dernier, et maintenant Beiersdorf et 9.5 Ventures sont les deux principaux investisseurs de Routinely.

Van Loock et ses cofondateurs Damien Poelhekke et Dick De Leeuw, respectivement PDG et directeur de la technologie de Routinely, peuvent exploiter l’expertise de Beiersdorf dans les soins de la peau, y compris son équipe de recherche et développement, pour aider à construire l’intelligence derrière leur marque, et accédez au vaste réseau de 9.5 Venture.

Régulièrement, avec ses produits propres et unisexes, fonctionne comme une entreprise indépendante. Tous ses fournisseurs sont basés en Europe.

Les sérums sont conçus dans un laboratoire de R&D suisse et chacun contient un principe actif principal. Celles-ci vont de la niacinamide, de l’acide hyaluronique et du rétinol aux enzymes du champignon reishi, du bakuchiol et de la citrouille.

L’application Routinely, qui pose des questions aux utilisateurs sur leur peau, leur mode de vie et les facteurs environnementaux, utilise un algorithme avancé qui a été créé avec un panel d’experts, comprenant des scientifiques, des dermatologues et des consommateurs.

Le nom vient régulièrement du mot «routine».

“Mais plus de l’idée de routines comme une série d’étapes qui vous permettent de rester enraciné”, a déclaré Van Loock, ajoutant que les soins de la peau – en particulier les sérums – ont besoin d’une utilisation régulière et cohérente pour produire des résultats. «Ensuite, nous sommes passés de la« routine »à la routine en raison de la nature plus dynamique que nous envisageons à la fois de la vie et de la peau.»

Elle voulait lancer Routinely avec des sérums car elle les considère comme la forme de soin de la peau la plus pure et la plus puissante.

«Et étant donné que nous voulons donner à votre peau exactement ce dont elle a besoin, avec les sérums, nous pouvons être très précis dans le dosage, en pourcentages», a poursuivi Van Loock, des produits qui sont hydrofuges, absorbent rapidement et faciles à superposer.

«Nous voulions le garder modulaire et transparent, afin de pouvoir jouer avec les dosages», a-t-elle déclaré.

Les gens sont censés utiliser régulièrement dans le cadre de leur régime de soins de la peau.

«Nous voyons cela comme un ajout qui suralimente votre routine», a-t-elle déclaré.

Chaque 25 ml. le sérum coûte 29,90 euros. Van Loock insiste sur l’importance de l’accessibilité pour la marque à plusieurs niveaux.

Les forums de rétroaction aideront régulièrement les cadres à comprendre ce qui fonctionne ou non pour quelqu’un et pourquoi, «afin que nous devenions encore plus intelligents collectivement et encore meilleurs dans nos recommandations à l’avenir», a-t-elle déclaré.

La durabilité est la clé de la marque, qui met l’accent sur la transparence ainsi que sur l’inclusivité et l’efficacité. Les bouteilles de routine sont en verre avec des étiquettes amovibles pour optimiser le processus de recyclage, et les commandes de produits sont expédiées dans du carton recyclé.

Lancera régulièrement officiellement mercredi avec un accent sur la Belgique et les Pays-Bas, mais il peut servir l’Europe, à l’exception du Royaume-Uni, dès le début.

La marque continuera à se développer géographiquement et à ajouter plus de produits de soins de la peau.

Le fonds de capital-risque 9.5 Ventures est indépendant et basé en Belgique.

Beiersdorf investit dans des entreprises via son unité Oscar & Paul Beiersdorf Venture Capital.

