Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Le 4 novembre, l’un des écrans de comptage de Times Square s’est illuminé d’œuvres d’art représentant 5 héros sportifs, dont Alexander Ovechkin et Muhammad Ali. La baisse du NFT « LeGENds » a été commandée par Blockasset : une plate-forme sportive basée sur Solana visant à fournir des modèles d’engagement plus élevés pour les athlètes et leurs fans en repoussant les limites du NFT et des jetons de fans.

Chaque NFT a été magistralement dessinée par un créateur de renommée mondiale, Dosbrak, et dédiée à l’une des cinq icônes du sport : Alexander Ovechkin (hockey), Wayne Rooney (football), Muhammad Ali (boxe), microphone Bisping (UFC) et Jonah Lomu. (le rugby). En moins de 9 minutes, toutes les choses à l’intérieur de l’assortiment de 10 000 arts génératifs ont été vendues, pour un chiffre d’affaires de 5 millions de dollars.

Ainsi, la baisse a établi un tout nouveau record de vente pour Solana, qui n’est pas le premier de Blockasset : plus tôt cette année, le capitaine du match de football italien Giorgio Chiellini a lancé son assortiment NFT « Gladiator » en partenariat avec la plateforme, avec un succès battant le record de l’écosystème à ce point.

Explorer de nouvelles voies que de l’engagement

Les sports sont par nature interactifs. Cependant, avec des restrictions variées imposées par le COVID-19, les athlètes se sont retrouvés limités dans leurs manières d’interagir avec leurs abonnés. L’objectif de Blockasset est de décrire à quoi peut ressembler le long terme des relations athlète-fan et d’ouvrir de nouveaux canaux pour une interaction de qualité au sein de la maison post-pandémique.

Les détenteurs de NFT et de fan tokens de Blockasset ont accès à des options distinctives, comme l’adhésion à un fan-club fermé, des AMA de jock, des rencontres en personne, des attractions mensuelles, des vidéos et des produits exclusifs, une opportunité d’avoir un impact sur les sélections des athlètes, et bien plus encore. . $ BLOCK, le jeton natif, le prend en offrant des moyens encore plus nombreux de participer à la plate-forme et de l’encaisser – des bénéfices directs du jalonnement, de l’agriculture et de l’obtention de remises sur le marché, à l’accès aux gouttes NFT mensuelles et aux événements exclusifs, à l’augmentation de la liste NFT , et la gouvernance.

Launchpad et Community Square ne mesurent que 2 parties du programme de Blockasset, avec un retour supplémentaire. à court terme, Blockasset a semblé lancer un marché NFT fermé, où les utilisateurs pourront échanger des choses uniquement sportives, créer des collections variées et se déplacer les uns avec les autres.

Au deuxième trimestre 2022, la plate-forme pourra présenter son premier titre à jouer pour gagner, également alimenté par batterie par le jeton $BLOCK. Avec des missions et des défis polyvalents, on s’attend à ce que des utilisateurs supplémentaires affluent vers la plate-forme, attirés par le timbre de la communauté et donc par la nature compétitive des sports électroniques.

Mise sur le marché des collections NFT de marque

Le monde des clubs et types de sports est très compétitif. Une autre caractéristique intéressante de la plate-forme Blockasset est de permettre à tout joueur de l’arène – qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un particulier – d’aligner ses propres collections NFT totalement de marque. Intégrés dans le récit plus large de la plate-forme Blockasset, ceux-ci seront bien reçus ici, tout comme les solutions DeFi, P2E et L2 gagnent de la nature composable du système de blockchain.

Grâce à cette opportunité, d’autres participants au commerce pourront tirer parti des NFT en tant que flux unique de gains financiers dans des conditions économiques dynamiques, toujours comme moyen d’interagir avec leur communauté et d’attirer de nouveaux adeptes. Avec un public de haute qualité de fans de sport engagés partout dans le monde, Blockasset peut revenir solidement avec sa proposition distinctive.

Le sport a toujours été axé sur des efforts honnêtes et des combats honnêtes. Dans cette veine, il est encourageant de voir, mais la décentralisation offre la possibilité de revenir à ceux qui mesurent vraiment le terrain – sous la pluie et la neige, le matin et le soir. Avec sa communauté massive et engagée, ses tokenomiques réfléchies, ses frais toujours aussi bas, son processus de transaction à grande vitesse et une bonne dose de décentralisation fournie par la réponse blockchain de Solana, Blockasset obtient le

position favorable en tant que premier entrant durable.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur Blockasset, visitez le site Web et les canaux de médias sociaux.

