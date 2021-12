13 déc. 2021 09:53 UTC

| Mis à jour:

13 décembre 2021 à 09:55 UTC

Par Clark

Les bourses imbriquées sont devenues un outil de prédilection pour les blanchisseurs d’argent. Apprenez tout sur les échanges/services imbriqués et ce que nous faisons pour les combattre ainsi que le moyen de les éviter et pourquoi les comptes sont bloqués ou gelés à cause d’eux.

Principaux plats à emporter :

Un échange imbriqué fournit des services de crypto mercantilisme via un compte AN ou un cas sur un échange hôte existant. Les échanges imbriqués mesurent les plates-formes crypto attrayantes pour les blanchisseurs d’argent souhaitant contourner les nécessités du KYC et de l’AML. Dans cet article, vous découvrirez comment éviter les échanges imbriqués , les problèmes de sécurité courants et la manière dont nous avons tendance à lutter contre cet inconvénient chez Binance.

Une nouvelle tendance est à la hausse dans le monde des crypto-monnaies, et ce n’est pas joli. Ils sont appelés échanges imbriqués, et c’est le véhicule alternatif le plus récent pour les blanchisseurs d’argent dans le monde. En bref, un échange imbriqué fournit des services de crypto mercantilisme via un compte ou un boîtier AN sur un échange hôte existant. L’échange imbriqué fonctionne généralement sur le QT et n’est jamais lié à l’échange hôte. Ainsi, pourquoi les gens les utilisent-ils?

Certains utilisateurs aiment les échanges imbriqués parce qu’ils appliquent les nécessités symboliques de connaître votre client (KYC) et de lutter contre le lavage de l’argent (AML). peut-être qu’ils vivent UNE vie anonyme hors du réseau, ou peut-être pire, qu’ils préparent une chose de méchant. plus souvent qu’autrement, c’est le dernier état de choses. Voici cependant le fonctionnement des échanges imbriqués :

La personne A dépose un échange imbriqué et décide d’échanger des ETH contre des BTCLa personne A dépose l’ETH sur l’échange imbriqué. L’échange imbriqué envoie l’ETH à son compte/portefeuille sur l’échange hôte pour terminer la conversion. L’échange imbriqué renvoie le nouveau converti fonds à la personne A et la transaction est terminée.

Cependant, les nécessités laxistes font de cette méthode une porte d’entrée terriblement attrayante pour les acteurs dangereux qui souhaitent cacher les traces de leurs fonds acquis illégalement et contourner les nécessités sur les échanges centralisés, comme Binance. Au cours de cet article, vous découvrirez comment éviter les échanges imbriqués, les problèmes de sécurité courants et la façon dont nous avons tendance à lutter contre cet inconvénient chez Binance.

Comment éviter les échanges imbriqués

Les échanges imbriqués ressembleront un peu à votre ancien échange cryptographique. Certains pourraient avoir un faux programme, mais c’est souvent moins courant. Les utilisateurs peuvent généralement comprendre quel service imbriqué ils maltraitent, mais la plupart ne verront pas ou ne comprendront pas l’échange hôte sur lequel il fonctionne.

Si vous souhaitez éviter les échanges imbriqués et tous les risques associés, nous avons tendance à suggérer d’utiliser un échange réglementé et centralisé ou un service imbriqué qui est à tort conforme aux bonnes procédures KYC et AML.

C’est un signal d’alarme si votre échange crypto a besoin de très peu ou pas de contrôles de vérification ou de limites de mercantilisme. Si vous pensez que votre fournisseur pourrait être un échange imbriqué, vous utiliserez pour toujours une blockchain quelqu’un pour retracer si vos fonds provenaient d’un cas sur un autre échange.

Problèmes de sécurité

Les risques importants avec ces services carrés mesurent le manque de gestion de l’échange hôte. N’oubliez pas qu’en coupant au golf toute la confiance de vos fonds dans un échange avec une sécurité symbolique, vous prenez également beaucoup de risques appréciables. les acteurs dangereux utilisent délibérément ces services pour éviter les procédures AML/KYC au niveau des services hôtes. bien que vous utilisiez un échange imbriqué pour votre crypto mercantilisme quotidien, vous financerez accidentellement des activités criminelles et terroristes. Dans ce cas, l’échange imbriqué peut très bien faire l’objet de retraits d’application. Vos fonds pourraient bien être saisis ou bloqués indéfiniment, en misant sur la juridiction et la durée. Dans le cas où l’application a des raisons de croire qu’un échange imbriqué mène une opération illégale et est en mesure d’exiger une action en justice à son encontre, le service et ses actifs pourraient également être gelés et/ou pris. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’application de la loi pourrait prendre cette mesure, mais la préoccupation du côté des utilisateurs devrait être que leurs fonds se retrouveront irrécupérables en raison de l’action en justice contre un service. Même une fois qu’ils sont rachetables, les problèmes peuvent être lourds en termes de temps et d’argent.

Comment Binance combat les échanges imbriqués

Dans la plupart des cas, les employés de conformité de l’échange hôte peuvent contacter les clients concernant l’exposition à un échange imbriqué. Bien sûr, cela s’applique à plusieurs choses alternatives en plus des échanges simplement imbriqués. Si cela vous arrive, travaillez avec conformité pour produire toute la documentation demandée et répondez à toutes les questions en toute vérité. Chez Binance, nous avons souvent tendance à auditer nos comptes commerciaux et privés qui semblent exploiter une entreprise. Ces audits intègrent l’évaluation des risques et l’analyse des flux de fonds. Nous avons également récemment mis en place un analyseur de chaîne de temps universel coordonné, un outil de sécurité de pointe qui identifie les services imbriqués vivant au sein d’un échange de macros.

Si un service imbriqué semble agir dans une religion dangereuse, des mesures acceptables seront prises, ainsi que la suppression, l’application et la notification restrictive. Actuellement, les places d’échanges imbriquées sont très à la mode en Ukraine et en Russie, qui ont la plus grande concentration de lavage d’argent par région géographique de tous les clients. Ce n’est que récemment que nous avons tendance à supprimer plusieurs comptes liés à Suex.io, un échange de crypto-monnaie russe opérant illégalement, et à partager toutes les informations pertinentes avec les autorités compétentes.

En tant que leader commercial AN, nous avons la responsabilité de combattre les acteurs dangereux et de protéger le système de cryptographie. alors que nous avons tendance à faire de notre mieux pour identifier et signaler les échanges imbriqués sur notre plate-forme, ces comptes ne déclarent pas pour toujours leur statut d’échange imbriqué. Nous avons tendance à suggérer à nos utilisateurs de suivre les meilleures pratiques de sécurité, de négocier sur des échanges conformes aux normes KYC et AML et de rechercher des drapeaux rouges d’échange imbriqués.

Clark

Chef de la technologie.