Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Les agents publics en Corée du Sud sélectionnent de plus en plus des opportunités de carrière dans le secteur de la crypto-monnaie. nombre d’entre eux reviennent d’autorités monétaires qui s’interrogent sur la morale, en phase avec les conclusions d’un législateur coréen, citées par les médias autochtones.

Anciens agents monétaires employés par les principales bourses coréennes

Un nombre croissant d’officiers de la capitale nationale quittent leurs postes gouvernementaux et se tournent vers le commerce de la cryptographie, en accord avec Roh Woong-rae, membre du parlement coréen du Parti démocrate au pouvoir. Dimanche, il a exigé la mise en place de règles plus strictes relatives à leur emploi lors de leur départ de la fonction publique.

Cité par le Korea Herald, le législateur a découvert qu’un employé de cinquième année du principal régulateur monétaire du pays, la Commission des services monétaires (FSC), a récemment quitté son poste pour apposer Bithumb, qui est l’un des principaux échanges de qualité numérique en Corée du Sud. .

Roh a admis que les lois ne limitent actuellement pas un tel emploi. Dans le même temps, il pense qu’il est tout à fait inapproprié qu’un ancien responsable du FSC fasse directement partie d’une société de cryptographie supervisée par l’organe administratif pour lequel il opérait.

Les fonctionnaires du gouvernement en Corée mesurent le carré classé en fonction de leur ancienneté, la première année étant le niveau le plus élevé. uniquement des officiers de quatrième année et mieux au FSC et donc au Service monétaire supérieur (FSS), un autre régulateur majeur, mesure carrée actuellement nécessaire pour supporter la sélection d’emploi avant d’obtenir un emploi dans une entreprise personnelle.

Selon la loi générale sur l’éthique de la fonction publique, les fonctionnaires supérieurs à la quatrième année ne sont pas autorisés à occuper un poste dans le secteur personnel, une fois que cela est pertinent pour leur ancien travail, pendant 3 ans jusqu’à la date à laquelle ils quittent l’organisme public. Le véritable chien de garde de la Corée, la véritable Commission du commerce, examine le niveau d’utilisation de tous les officiers de niveau sept et supérieur, a ajouté Noh.

Cependant, le législateur a critiqué la commission de la fonction publique générale chargée de l’examen de l’utilisation pour ne pas avoir examiné complètement tous les cas. Il a donné l’exemple d’un responsable de haut niveau de la FSS qui était responsable de la maison de la fintech avant de trouver un emploi de remplacement chez Upbit, un autre échange cryptographique massif dans les pays asiatiques.

Le représentant Roh Woong-rae a découvert que la commission n’avait vu aucun problème avec le déménagement. Cependant, dans sa lecture, il est épuisant de connaître les résultats de la sélection car le responsable avait été impliqué dans des questions étroitement liées aux actifs numériques.

De tels cas ne se limitent pas aux régulateurs monétaires, a fait remarquer le parlementaire. Il a découvert qu’un policier de l’agence de police métropolitaine de la capitale nationale, qui utilise des diodes électroluminescentes, une équipe enquêtant sur les crimes liés à la cryptographie, se prépare actuellement à apposer également Upbit. « Recruter du personnel ancien et actuel du FSC et donc de la police, cette mesure carrée à blâmer des lois, est extrêmement contraire à l’éthique, en cela, ils sont beaucoup plus capables de fonctionner comme un protecteur que des consultants », a commenté Roh.

