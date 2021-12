Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

15 déc. 2021 12:57 UTC

Comment une entreprise résout le plus grand dilemme de DeFi

Un oracle blockchain est un service tiers qui connecte les contrats intelligents vivant sur la blockchain avec des données « du monde réel », étendant leur cas d’utilisation et leurs fonctionnalités pour fournir des services meilleurs et plus pertinents aux utilisateurs. Étant donné que les blockchains sont des systèmes fermés, elles doivent s’appuyer sur une source tierce pour fournir des informations du monde réel aux applications construites sur elles.

Sans données externes hors chaîne, les contrats intelligents ont une utilisation limitée dans la pratique. Les données externes hors chaîne peuvent varier considérablement en type, allant de la représentation du prix actuel de différents cryptos tels que BTC et ETH aux conditions météorologiques et même au résultat d’une élection ou d’un événement sportif. Les données hors chaîne sont transmises aux contrats intelligents blockchain pour les aider à exécuter des transactions en fonction du résultat de l’événement du monde réel spécifié dans le contrat intelligent. Par exemple, un contrat intelligent pour une application de paris effectue un paiement à l’adresse qui a fait une prédiction correcte d’une élection ou d’un événement sportif.

Les applications DeFi et blockchain sont censées être plus privées, sécurisées et mieux régies que les applications et services traditionnels. Cependant, s’ils doivent s’appuyer sur un fournisseur de services tiers pour obtenir les données dont ils ont besoin, ils risquent de perdre la sécurité et la précision mêmes pour lesquelles ils ont été conçus pour fournir en premier lieu.

La sécurité est l’un des compromis que les oracles doivent faire pour exécuter des transactions basées sur des informations externes. En plus de la sécurité, les oracles sont également confrontés à des problèmes d’évolutivité et de décentralisation qui, ensemble, sont appelés le trilemme d’oracle. Les oracles existants sont confrontés à ce défi existentiel qui limite leur adoption généralisée dans DeFi et d’autres applications blockchain.

Dans cet article, nous examinerons ce trilemme d’oracle plus en profondeur, y compris certaines des utilisations courantes des oracles, et comment SupraOracles tire parti des technologies de pointe pour résoudre ce problème et révolutionner les industries de la blockchain et de la DeFi.

Quelles sont les utilisations les plus courantes des Oracles Blockchain ?

Les oracles sont nécessaires pour presque tous les types d’applications DeFi, notamment :

Échanges DeFi et crypto Jeux basés sur des cryptosMarchés NFT Services de crypto staking/yield farming Services de blockchain et d’assurance crypto Services de tokenisation Applications d’entreprise utilisant des chaînes de blocs privées et autorisées, notamment :

Suivi de la chaîne d’approvisionnementDossier de santéAssurance traditionnelleReporting ESG et environnemental

Les contrats intelligents peuvent exploiter les données du monde réel relayées par les oracles pour alimenter et faciliter l’échange d’informations utiles sur ces applications, créant une harmonie entre les environnements interne (blockchain) et externe afin de maximiser les cas d’utilisation.

Le problème Oracle est le problème déterminant dans DeFi

Le problème d’oracle susmentionné pose toujours un problème majeur dans le domaine DeFi et n’est toujours pas résolu à ce jour. En fait, les manipulations et les piratages d’oracles ont coûté plus de 10,5 milliards de dollars aux échanges cryptographiques et à d’autres protocoles DeFi (y compris leurs investisseurs et utilisateurs) jusqu’à présent cette année.

Le résoudre pourrait révolutionner l’industrie en permettant aux applications et services DeFi de devenir vraiment « sans confiance ». Avec cette nouvelle dispense, les utilisateurs n’auraient plus à faire confiance aux grandes organisations centralisées. Au contraire, ils peuvent faire confiance au code avec les développeurs et les mainteneurs des systèmes de gouvernance des entités décentralisées.

Alors que les oracles actuels ont tenté de résoudre ce problème, aucun ne s’en est approché. Une étude portant sur plus de 190 fondateurs de DeFi a montré qu’ils étaient très insatisfaits des options Oracle actuelles. Plus précisément, ils ont identifié les données fournies par les oracles comme trop imprécis, lent et peu sûr, avec des garanties limitées que les données ne seront pas manipulées par de mauvais acteurs extérieurs, ou même les oracles eux-mêmes.

La solution SupraOracles : sécurité, vitesse et précision

SupraOracles fonctionne comme un puissant oracle inter-chaînes qui aide les entreprises à relier les données du monde réel aux chaînes publiques et privées, permettant des contrats intelligents interopérables pour automatiser, simplifier et sécuriser l’avenir de la finance.

Puisqu’ils ne sont pas eux-mêmes des sources de données, les oracles doivent devenir plus avancés dans la façon dont ils collectent, analysent et vérifient les données de plusieurs domaines et les livrent à des contrats intelligents.

La solution SupraOracles fournit des données plus rapide, plus précis, entièrement décentralisé et moins cher que la concurrence.

L’innovation est la clé du succès de tout oracle, étant donné qu’ils couvrent de vastes domaines et assurent un flux continu d’informations valides entre eux et leurs sources.

SupraOracles se démarque des autres en matière d’innovation avec sa solution d’oracle inter-chaînes, fonctionnant à la fois comme un oracle entrant qui fournit des données hors chaîne aux contrats intelligents et comme un oracle sortant qui relaie les informations des contrats vers le monde réel.

Les clés de l’innovation de SupraOracles

Traitement parallèle

Différentes méthodes de traitement de l’information sur diverses blockchains déterminent l’évolutivité réelle de ces applications. SupraOracles a choisi de tirer parti du traitement parallèle par opposition au traitement séquentiel, car ce dernier limite les vitesses de transaction et l’évolutivité.

Grâce au traitement parallèle, les transactions non liées peuvent être confirmées simultanément les unes aux autres. Cela garantit l’avenir des marchés financiers, car une transaction d’un côté peut être traitée en même temps qu’un autre sur une chaîne différente et indépendante.

Méthodes de traitement de données uniques de SupraOracles près de éliminer les frais d’essence, rendant les transactions non seulement plus rapides, mais beaucoup moins chères que tout autre service Oracle disponible. La vitesse de Supra lui permet également d’atteindre la finalité en 3 à 5 secondes, beaucoup plus rapidement que la norme de l’industrie de Chainlink, qui prend souvent 120 secondes pour atteindre la finalité complète.

Cryptographie de seuil

SupraOracles fournit un cryptage des milliers de fois plus sécurisé que ses concurrents. Son paradigme multipartite de cryptographie à seuil permet une distribution sécurisée de la confiance dans le fonctionnement des activités cryptographiques, y compris les opérations de génération de clés, de signature, de chiffrement et de déchiffrement.

La principale source d’innovation ici est vue à travers des nœuds qui effectuent des calculs hors chaîne, atteignant un consensus avec le résultat final stocké sur la chaîne à faible coût ou directement dans les contrats intelligents natifs de Supra. En s’assurant que la couche Oracle est sécurisée, la plate-forme apporte de multiples solutions à des problèmes tels que la manipulation d’oracle, le glissement et la juste valeur marchande des actifs numériques.

Échantillonnage aléatoire

Comme mentionné précédemment, le champ d’application couvert par les oracles est large. Les données transmises peuvent aller des paiements, à la température d’un capteur, aux scores de matchs de football, aux flux de prix, etc.

Cette diversité de données signifie que l’échantillonnage aléatoire est la clé pour obtenir les meilleures informations à partir d’un large échantillon. SupraOracles a découvert comment faire exister un nœud singulier dans plusieurs configurations de génération de clés distribuées dans des topologies de réseau parallèles, organisées et aléatoires.

En faisant cela, les informations entrantes et sortantes ne sont pas falsifiées, car l’échantillonnage aléatoire signifie que les demandes de service Oracle sont acheminées de manière à garantir que le chemin vers le consensus est à la fois déterministe et imprévisible.

Les avantages de la solution de SupraOracles

Les passionnés de crypto appellent généralement à des projets très innovants et ambitieux. SupraOracles promet exactement cela en créant une approche nouvelle et innovante du concept de fonctionnement et de fonctionnement des oracles, résolvant finalement le trilemme de la sécurité, de la décentralisation et de l’évolutivité.

Le projet de SupraOracles dépasse les autres en révolutionnant ses systèmes et en mettant en œuvre une robustesse opérationnelle pour lutter contre le spam réseau et les attaques MEV (miner extractable value).

À l’ère de DeFi, les utilisateurs ont besoin d’un oracle doté de fonctionnalités de sécurité inégalées qui continuent d’améliorer des fonctionnalités telles qu’un débit élevé et une faible latence de transaction soutenue.

SupraOracles a assuré sa place dans la sphère crypto en tant qu’oracle incontournable qui sécurise l’avenir des marchés financiers, faisant de l’innovation son phare pour la création de contrats intelligents hybrides pour un meilleur avenir DeFi.

