Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

16 décembre 2021 11:07 UTC

| Mis à jour:

16 décembre 2021 à 11:09 UTC

Par Clark

L’ancien joueur de sport légendaire Michael Jordan et son fils Jeffrey Jordan ont révélé qu’ils se tournaient vers la technologie blockchain et Internet 3.0, en gardant une annonce imprimée le 15e mois du calendrier grégorien. La première entreprise scolaire du duo père et fils s’appelle Heir opposition., une plate-forme qui vise à attirer des fans fidèles avec des athlètes à la mode. De plus, la plate-forme scolaire de Jordan vise à lancer un jeton dit « héritier » conçu sur la blockchain Solana.

La paire Jordan lancera Heir Platform en 2022, Heir Token sera construit sur Solana

Michael Jordan et son fils Jeffrey Jordan ont déclaré leur premier produit scolaire connu sous le nom d’Héritier et la startup a récemment fermé la première diode sphérique de 10 millions de dollars de l’entreprise par Thrive Capital. En outre, les investissements de financement d’amorçage pour l’opposition d’Héritier. issu de Solana Ventures, du gardien des Chicago Bulls Lonzo Ball, de William Wesley, vice-président directeur et consultant senior en basket-ball pour les Big Apple Knicks, ainsi que de l’entrepreneur scolaire Alexis Ohanian.

L’annonce de presse envoyée à Bitcoin.com News indique que Heir pourrait être une « entreprise de nouvelle génération qui pourrait créer des marques d’acheteurs d’inspiration culturelle qui ne bougent pas à l’école et au détournement ». alors que Solana Ventures doté de Heir, la nouvelle plate-forme scolaire conçue par les Jordans tirera parti du réseau de blockchain de Solana pour émettre des jetons «héritiers» associés.

L’annonce note que «[Heir] les supporters peuvent avoir la possibilité d’acheter des actifs numériques ponctuels ou de rejoindre leur « huddle », alimenté par la technologie blockchain, pour des gouttes exclusives, des produits numériques, des expériences immersives, et plus encore. » Principalement, dans le style, les athlètes peuvent avoir des « sièges » de personnage entièrement réservés aux fans passionnés.

« Quelle opposition héritier. Est-ce que le développement est utile pour une nouvelle ère de l’entreprise jock, ouvre la porte à une narration plus riche et à un engagement plus profond des acheteurs », a expliqué Jeffrey Jordan dans un communiqué de presse. «Le nom Jordan a cultivé une communauté fidèle pendant trente-cinq ans; la cible principale est maintenant de transmettre ce cadeau à la génération consécutive. nous avons tendance à espérer continuer à construire et à investir dans des entreprises qui apportent ce même respect aux médias et à l’école.

Heir vise à se concentrer sur la génération Z et les fans du millénaire

L’annonce indique que la plate-forme Heir peut être lancée en 2022 et que le projet est également destiné à la génération Z et aux fans du millénaire. La société de nouvelle génération de Heir est diode par Jeffrey Jordan, Jeron Smith et le saint patron de Daniel.

« Nous envisageons Heir de se transformer en une plate-forme qui peut faciliter le long terme des méta-marques de jock », a expliqué saint Smith, cofondateur des cofondateurs de Heir Inc.. « Les supporters dévoués mesurent les entrailles de la plate-forme, et ils bénéficieront d’une possession d’adoption précoce et d’un accès inégalé à leurs athlètes préférés. »

Les co-fondateurs ont ajouté :

Grâce à l’engagement du marché et aux activations technologiques, notre plate-forme débloque la monétisation mal desservie des abonnés. Nous avons tendance à mesurer carrément notre enthousiasme à fournir aux créateurs une plus grande variété d’outils d’engagement pour réussir auprès de supporters passionnés, en particulier d’info Z et de la génération Y, d’une nouvelle manière.

Des concepts tels que les jetons non fongibles (NFT) et la technologie blockchain sont terriblement attrayants pour les entreprises liées au sport en 2021 et au cours de la dernière période, la divinité grecque et Adidas sont entrés dans la maison NFT et métaverse. Les objets de collection NFT NBA Prime Shot basés sur la blockchain Flow ont enregistré 750,4 millions de dollars de ventes incomparables et sont le quatrième plus grand marché NFT en ventes comparables et le quatrième plus grand marché NFT en termes de ventes incomparables, conformément aux statistiques de dappradar.com.

