Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Le 14 décembre, Moonray PBC, le développeur du jeu de rôle et d’action multijoueur (RPG) Moonray, a déclaré que le projet avait levé 3,5 millions de dollars auprès d’investisseurs stratégiques. Moonray est pris en compte en tant que principal échange de métaverses et de jetons non fongibles (NFT) conçus sur le réseau Bitcoin via Stacks.

Moonray PBC tire parti de Stacks pour créer un jeu Blockchain sur Bitcoin, le projet lève 3,5 millions de dollars auprès d’investisseurs stratégiques

Les jeux Play-to-earn (P2E), les jetons non fongibles (NFT) et le métaverse sont devenus très populaires ces derniers temps. Il y a eu une énorme quantité de fonds destinés au développement de jeux vidéo et de nouvelles entreprises lancées par de grands fabricants de jeux. Un rapport révélé au cours d’une période de temps montre que les développeurs de jeux se mettent souvent à intégrer l’école blockchain dans les jeux. Mardi, la startup Moonray PBC a déclaré que l’équipe avait levé 3,5 millions de dollars dans une LED sphérique très financée par Animoca Brands.

Les fonds seront consacrés à la mise à l’échelle de l’action-RPG multijoueur Moonray, d’un marché NFT et de l’économie du jeu. Outre Animoca Brands, des investisseurs comme LD Capital, Lucid Blue Ventures, GBV Capital et Metavest Capital ont rejoint le cercle de financement Moonray. Contrairement à la myriade de jeux blockchain conçus sur des réseaux comme Ethereum et Solana, Moonray est maltraité par le protocole Bitcoin (BTC) via Stacks.

« Stacks est un réseau blockchain open source qui tire parti de la protection et du capital de Bitcoin pour les applications de banlieue et les bons contrats », explique le site Web de Stacks.

Selon Rodrigo Etcheto, directeur de l’exploitation de Moonray PBC, le bitcoin (BTC) va faire partie intégrante du système de jeu Moonray, avec la possibilité de gagner un rendement en bitcoin et l’intégration de Lightning Network. « Construire un jeu dans le métaverse est tout simplement une chose en VR ou en AR, il doit y avoir une économie où les joueurs auront un véritable enjeu d’argent dans les choses qu’ils possèdent », a déclaré Etcheto dans un communiqué mardi. « Les joueurs ont trouvé des moyens détournés d’échanger des choses numériques dans le passé et nous essayons de faciliter l’échange et la vente de choses entre les joueurs. »

Le gouvernement Moonray PBC a ajouté :

Lorsque notre place de marché sera pleinement opérationnelle, nous proposerons l’intégration Lightning Network, [bitcoin] paiements et NFT qui ont la flexibilité de gagner [bitcoin] rendement.

Moonray prévoit de lancer en mars 2022

Le jeu Moonray ainsi que le marché Moonray NFT visent à être lancés avec des joueurs choisis vers mars 2022, conformément à l’annonce de financement. Le financement d’Animoca Brands fait suite au partenariat d’Animoca avec le projet NFT préféré Bored Ape guild (BAYC). Animoca Brands et les créateurs de BAYC, Yuga Labs, décident de lancer l’année prochaine un jeu de blockchain play-to-earn (P2E) pris en charge par BAYC NFT. Yat Siu, le président en chef et co-fondateur d’Animoca Brands, pense que les jeux blockchain retravaillent le commerce dont Moonray va faire partie.

« Les jeux de blockchain évoluent rapidement. Moonray est à l’avant-garde de cette modification, construisant une expertise RPG lointaine qui contrastera avec quelque chose que la majorité des joueurs ont jamais vu sur la blockchain », a déclaré Siu dans un communiqué envoyé à Bitcoin.com News. « Nous sommes terriblement enthousiasmés par le potentiel que Moonray démontre car il construit cette formidable expertise multijoueur AAA. »

