Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

17 déc. 2021 13:41 UTC

| Mis à jour:

17 décembre 2021 à 13:43 UTC

Par Clark

Le dernier trimestre de 2021 a été important pour MyLottoCoin. Après une longue année d’endurance et de travail acharné, l’équipe a commencé à créer un battage médiatique autour du lancement de MyLottoCoin DApp sur BSC. Après le lancement initial de DApp sur Ethereum à l’été 20, l’équipe a annoncé de manière choquante sa migration complète vers Binance Smart Chain au début du mois d’août dernier. Pas trop mal, vu la congestion du réseau et les frais de gaz excessifs subis par leur hôte d’origine,

Ethereum, l’épaulard de l’océan DeFi. En gardant intacts leurs tokenomiques d’origine, 100 millions de nouveaux jetons BEP-20 MYL, le jeton utilitaire natif du projet, ont été émis et largués avec succès à tous leurs détenteurs de jetons ERC-20 MYL d’origine et à leurs premiers contributeurs.

MyLottoCoin a non seulement survécu à plus d’un an de défis, mais est également sorti plus fort et plus vivant que jamais ! Avec un esprit renouvelé et des avantages encore meilleurs pour les joueurs et les détenteurs de jetons, le lancement de DApp était attendu depuis longtemps et allait de pair avec le premier échange européen, WhiteBit, prévu pour le 22 novembre 2021.

MyLottoCoin est une DApp de loterie avec jeu pour gagner entièrement sans autorisation, conçue pour responsabiliser les joueurs et conventionnaliser l’expérience de jeu blockchain avec une touche des loteries traditionnelles offrant un modèle d’inclusion complet et un premier programme de récompense centré sur la communauté en son genre reconceptualisant la loterie modèle de loterie et offrant une approche à multiples facettes pour simplifier le modèle de loterie actuel et corriger ses défauts.

MyLottoCoin est une DApp à surveiller. Il établit non seulement un lien entre le monde traditionnel et l’ère de la blockchain, mais il met également en jeu les fonctionnalités décentralisées les plus souhaitées tout en ne manquant pas les utilisateurs traditionnels en incorporant les règles des jeux classiques, ce qui manque généralement aux projets futuristes alimentés par Blockchain. et ne parviennent pas à fournir un modèle d’inclusion complet.

Le DApp représente un jeu de crypto-loterie qui suit les règles de loterie traditionnelles. Grâce au contrat intelligent, chaque étape du processus des numéros autonomes et même gagnants est externe à la plateforme. Les générateurs de nombres aléatoires (RNG) peuvent être quelque peu prédits ou manipulés et c’est l’un des meilleurs paris : MyLottoCoin reproduit les jeux de loterie officiels, ce qui signifie que les mêmes règles, méthodes de sélection de numéros, calendriers de tirage et numéros gagnants sont suivis exactement.

L’absence de RNG et le fait qu’aucune donnée n’est stockée rendent MyLottoCoin infaillible et presque impossible à ne pas compter. Leur caractéristique la plus attrayante est probablement le fait que 50% de leur offre totale de jetons est allouée à une distribution gratuite entre les joueurs. Cela signifie que la loterie est un produit de travail réel qui a une valeur en soi, contrairement à tout autre projet de cryptographie, où les jetons/crypto-monnaies sont au centre. Au lieu de cela, la communauté est le centre de MyLottoCoin, et le jeton MYL a été conçu pour changer le destin des joueurs et leur rendre leur chance.

C’est aussi simple que cela : pour chaque 5 billets de loterie achetés à la fois, les joueurs reçoivent automatiquement des jetons 10MYL déposés dans le même portefeuille qu’ils ont payé. Les billets se payent en BNB et c’est là que ça devient intéressant :

Seuls 5% sont destinés aux dépenses du projet qui sont dépensées pour le développement et le marketing 85% représentent la part la plus élevée de l’argent collecté entièrement alloué au prize pool 10% restants des ventes de billets sont redistribués trimestriellement entre les détenteurs de jetons MYL (100MYL et plus) tant qu’ils conserver leurs jetons dans leur portefeuille pendant le trimestre de récompense.

Qui a dit jalonnement ? Non, le jalonnement signifie mettre vos actifs quelque part (hors de vos mains, en fait) afin que vous puissiez obtenir des retours sur le même actif cryptographique. C’est ce que MyLottoCoin appelle jouer pour gagner hodl-to-reward : en plus de jouer pour gagner, recevez sans effort des jetons MYL gratuits (play-2-earn), et vous gardez vos jetons dans votre propre portefeuille de choix, ayant le plein contrôle de vos actifs et recevez des BNB passivement aussi longtemps que vous les détenez, indépendamment des jeux (récompense Hodl-2).

Une année couronnée de succès semble être à nos portes pour l’équipe MyLottoCoin et les joueurs qui pourraient arriver sur la lune plus tôt qu’on ne le pense !

