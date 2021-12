Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

20 déc. 2021 12:29 UTC

20 décembre 2021 à 12h30 UTC

Par Clark

WEWE Global a lancé son dernier produit : Cloud Minting Program, pour participer au frappe de jetons.

L’avantage qu’il offre est que l’achat d’un programme vous donne une contrat de location pour le matériel qui produira des jetons. Ce matériel fait tout le travail, et en tant que client, vous recevez des jetons gratuits pour une durée de 900 jours.

Voyons en détail de quoi il s’agit, et si c’est un achat intelligent à faire.

Qu’est-ce que WEWE Global

WEWE Global est une plate-forme de DIGITECH WORLDWIDE INC, qui fait la promotion de produits et services qui peuvent être payés avec Bitcoin, Ethereum ou en utilisant leur propre NOUS jeton virtuel. Il existe des services d’autres sociétés disponibles, grâce auxquels WEWE Global peut accepter les paiements en crypto-monnaie. Des services tels que : des bons de voyage pour des remises, des signaux de trading, des crypto-jeux et bien d’autres ajoutés fréquemment.

En tant que services d’autres entreprises, ceux-ci sont également accessibles directement depuis les entreprises. Alors pourquoi quelqu’un devrait-il choisir de les faire passer par WEWE Global ? Parce que sur WEWE Global vous pouvez :

– Payer avec des crypto-monnaies

– Obtenez des rabais

– Partagez le produit et recevez des récompenses

Partenariat avec LYOFi

WEWE Global ne délivre pas les services, mais est plutôt l’intermédiaire entre le service et le client final. Pour ce faire, elle noue des partenariats avec d’autres entreprises et projets. Pour le Cloud Minting Program, elle a conclu un partenariat avec LYOFi.

LYOFi est une crypto-plateforme pour les services de frappe, de liquidité, d’agriculture et de jalonnement. C’est une marque de DIGIFI GROUP LTD.

Le premier service publié par LYOFi est la frappe de tokens et il l’a livré en exclusivité à son partenaire, WEWE Global, sur lequel il est possible d’y accéder et de commencer à l’utiliser.

Qu’est-ce que la menthe ?

Le monnayage est une forme de minage de crypto-monnaie basée sur preuve d’espace. Grâce à ce travail, les jetons sont inscrits de la réserve totale à la réserve circulante.

Pour commencer à frapper, vous avez besoin de matériel. Habituellement, ceux qui procèdent à ces opérations doivent d’abord acheter le matériel, le configurer puis le gérer pour continuer le travail. La gestion du matériel n’est pas simple : c’est une machine qu’il faut assembler, contrôler, car elle chauffe facilement, et nécessite un entretien régulier. Cela prend également de la place et si vous voulez frapper beaucoup de pièces, vous devez trouver un endroit approprié pour mettre tout le matériel.

Avec le programme Cloud Minting, la frappe est à portée de clic.

Programme de frappe en nuage

WEWE Global propose plusieurs programmes dont le coût varie de 500 $ à 100 000 $. Il existe également des programmes promotionnels de 100 $ et 300 $ disponibles uniquement pour certains pays.

Vous pouvez louer un matériel complet – qui coûte 5 000 $ – une partie ou plusieurs matériels. Choisissez le programme et payez-le en crypto-monnaie, avec Bitcoin, Ethereum ou WEWE. Après l’achat, le système générera votre contrat de location et il sera actif dans 10 jours. Après cela, votre matériel commencera à frapper des jetons.

Maintenant, la frappe est configurée pour votre LYOCREDIT (LYO) jetons. Pendant 900 jours, vous recevrez des tokens gratuits de votre programme Cloud Minting.

LYOCREDIT, pourquoi l’avoir ?

Aujourd’hui, le programme Cloud Minting est disponible exclusivement pour la frappe de tokens LYOCREDIT (LYO).

LYO est un jeton utilitaire. Utilisez-le pour miser, acheter et vendre des produits et services, payer des frais de transaction avec un taux réduit sur le trading, et pour le commerce électronique, le financement participatif, les paiements par carte et bien plus encore. Son offre totale est de 250 millions d’unités.

Cela signifie que les LYO que vous recevez du monnayage pourront alors être jalonnés lorsque le service de jalonnement sera actif. LYO dispose également d’un stratégie de rachat et de brûlage, affiché sur son site Web, pour soutenir croissance de la valeur à long terme et stabilité des prix du jeton une fois qu’il est coté pour le commerce. Cela ressemble à un jeton avec un grand potentiel de croissance devant lui !

Si vous l’aimez, partagez-le

Vous pouvez également acheter et partager le programme Cloud Minting avec d’autres personnes. WEWE Global a un système de marketing de référence où ceux qui font la promotion des produits et attirent de nouveaux clients sur la plateforme reçoivent des récompenses. Ce système de marketing de référence fournit un plan de carrière à ceux qui souhaitent devenir des entrepreneurs numériques et promouvoir différents produits prenant en charge l’utilisation des crypto-monnaies. Pour ceux qui n’ont pas un tel plan de carrière, ils peuvent toujours utiliser les services disponibles et commencer à les partager avec leurs amis afin d’obtenir des récompenses, récupérant pratiquement le coût de l’achat de leur programme Cloud Minting !

WEWE Global a une communauté énergique de personnes, de clients et de promoteurs satisfaits des services proposés.

N’oubliez pas de consulter le projet sur les réseaux sociaux et de constater par vous-même la croissance du projet, qui croît de façon exponentielle avec l’arrivée du programme Cloud Minting.

Clark

Chef de la technologie.

