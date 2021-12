Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

20 déc. 2021 12:55 UTC

20 déc. 2021 à 12:56 UTC

Par Clark

Le ministre d’État indien aux Affaires étrangères a déclaré que les crypto-monnaies devraient être bloquées si elles sont utilisées pour des fonctions interdites, comme « pour lancer des cyberattaques en Inde, pour lancer des attaques alternatives contre l’Inde, pour essayer de faire différents types de travaux interdits et contraires à l’éthique. comme le trafic de drogue. Pendant ce temps, le gouvernement indien aurait apporté des modifications au projet de loi sur la cryptographie qui serait concerné au cours de la session en cours du Parlement.

Ministre d’État indien aux Affaires étrangères sur la crypto-monnaie et la réglementation de la crypto

Le ministre d’État indien aux Affaires étrangères, Meenakshi Lekhi, aurait souligné que les crypto-monnaies doivent être obligées d’être bloquées si elles sont utilisées à des fins interdites pour nuire à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde.

Lekhi est également l’actuel ministre d’État indien à la Culture. Elle a été élue au seizième Lok Sabha en mai 2014 du Bharatiya Janata Party (BJP). Elle a été réélue à la dix-septième Lok Sabha en mai 2019.

S’exprimant lors du sixième Sommet international de la technologie, organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et Carnegie India la semaine dernière, Lekhi a été cité par la publication IANS comme déclarant :

Si la crypto-monnaie veut lancer des cyberattaques en Inde, lancer des attaques alternatives sur l’Inde, essayer de faire différents types de travaux interdits et contraires à l’éthique comme le trafic de drogue, j’aimerais empêcher tout cela.

« Je suis convaincue que le ministère des Finances et le ministère de l’Informatique auraient examiné ces aspects en profondeur », a-t-elle ajouté.

Le ministre a poursuivi: « Les plates-formes et les échanges de crypto-monnaie appartiennent à un groupe d’individus qui tentent d’échapper à l’impôt, en retirant l’argent du pays sans faire de profit au pays où qu’ils produisent cette richesse. »

Pendant ce temps, le gouvernement indien aurait apporté des modifications au projet de loi sur la crypto-monnaie qui serait concerné au cours de la session en cours de Lok Sabha, la chambre basse du parlement indien.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a présidé certaines conférences sur la législation cryptographique en Inde et pourrait prendre une décision sur la réglementation cryptographique. Il a récemment mentionné que la crypto-monnaie devrait être utilisée pour renforcer la démocratie et non la saper.

Des rapports récents indiquent que le gouvernement s’efforce de réglementer les actifs cryptographiques, mais interdira l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements. Cependant, l’institution financière, la société bancaire indienne (RBI), a exprimé des problèmes majeurs concernant la crypto-monnaie et a mentionné lors de sa réunion centrale la plus récente que la crypto-monnaie devrait être totalement illégale, une action selon laquelle une interdiction partielle ne fonctionnera pas.

