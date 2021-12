Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

20 déc. 2021 13:05 UTC

20 déc. 2021 à 13:07 UTC

Par Clark

Le marché actuel des crypto-monnaies est tellement développé qu’il existe plusieurs plateformes de trading disponibles avec un ensemble unique de fonctionnalités adaptées aux demandes de tous les types de traders, quel que soit leur degré d’expertise. Cette plateforme est en effet un nouveau venu dans l’industrie. Créés en 2018, les fondateurs de la plate-forme ont passé beaucoup de temps à analyser d’autres plates-formes et les modèles d’utilisation des différents segments de la communauté commerciale.

PrimeXBT a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle option qui encouragera une concurrence amicale entre certains membres de la communauté des affaires : le nouveau module Compétition. Les membres PrimeXBT peuvent participer à une gamme de concours de trading instantanément sur la plate-forme, grâce au module Concours.

Les concours de trading sont totalement sans risque puisqu’aucun dépôt ni argent de départ n’est requis. Les participants peuvent échanger en utilisant l’argent virtuel de la plateforme. Toutes les données sur les performances commerciales sont rendues publiques via un système de tableau de bord mondial qui évalue les joueurs en temps réel. Ce nouvel outil fascinant permet aux utilisateurs de participer à plusieurs compétitions, d’échanger de l’argent virtuel et de battre d’autres concurrents pour progresser dans le classement.

Ils organisent de nombreux concours de trading sur une base hebdomadaire et mensuelle et récompensent les personnes qui obtiennent le meilleur retour sur investissement (retour sur investissement) tout au long de chaque période de compétition de trading avec des récompenses attrayantes.

PrimeXBT est une plate-forme en ligne renommée qui fournit des crypto-monnaies et des CFD pour le trading à des clients du monde entier. Le PrimeXBT est en effet une plate-forme de commerce à guichet unique qui vous permet de négocier des crypto-monnaies ainsi que la majorité des principaux indices boursiers, matières premières et fonds négociés en bourse. Les commerçants peuvent également négocier des matières premières telles que le pétrole et le gaz naturel.

Il existe plusieurs options accessibles, mais la partie la plus intéressante concernant la plateforme de trading est qu’elle est assez simple et peut être utilisée par les débutants. Par exemple, il vous permet d’augmenter vos revenus via un effet de levier. De plus, il offre moins de frais de négociation que la plupart de ses concurrents. L’objectif principal du forum est de répondre aux préoccupations courantes telles que les longues procédures KYC, l’insuffisance de liquidité, les temps d’arrêt inattendus, les types d’ordres limités et les coûts de négociation élevés.

Vous pouvez sûrement profiter d’un effet de levier spectaculaire, d’une liquidité énorme, d’une interface conviviale et de gros volumes de transactions sur cette plate-forme. PrimeXBT est une plate-forme simple avec une interface simple et conviviale. L’ouverture du compte sur la plateforme ne prend que 40 secondes. Une fois configurés, les individus peuvent accéder à un large éventail de paires de trading et de choix de levier. Il fournit un effet de levier de 100x pour toutes les paires de trading de crypto-monnaie, avec un niveau de levier supplémentaire de 10x à 1000x en FX et CFD.

Vous disposez de nombreuses alternatives pour déposer des fonds sur votre compte de trading PrimeXBT. La plate-forme accepte les paiements en crypto-monnaie en Bitcoins et 30 devises numériques supplémentaires et les dépôts en espèces par cartes de crédit en devises USD et EUR. Les options de retrait de PrimeXBT sont actuellement limitées à BTC. Cependant, d’autres choix pourraient s’ajouter à la plateforme dans les années à venir.

Module de concours de trading PrimeXBT

Pour favoriser le lancement de ce concours de trading, PrimeXBT est désormais le Grand Trading Contest avec un grand prix d’une valeur de 100 000 $, qui sera ensuite réparti entre les dix traders les mieux classés.

Première place:

L’individu qui marquera la première place obtiendra un prix de 50 000 $. Crédit donné sur le compte PrimeXBT. Peu de temps après la fin du tournoi

La deuxième place:

L’individu qui obtient la deuxième place recevra un prix de 20 000 $.

Troisième place:

L’individu qui marque la troisième place remportera 10 000 $

Quatrième à la dixième place

Selon leur position, tous les autres gagnants recevront des récompenses entre 500 $ et 7 000 $.

Comme indiqué ci-dessus, toutes les transactions utilisant la monnaie virtuelle sont sans risque et les concours sont basés sur des informations de marché en direct pour imiter un système commercial ouvert. L’une des meilleures choses à propos de ce concours est qu’aucun dépôt ou frais d’inscription n’est requis. Pour gagner le prix, tout ce que vous devez faire est de participer au concours PrimeXBT et de surpasser les autres concurrents en affichant le meilleur retour sur investissement potentiel. Fait amusant, un grand nombre de matières premières sont accessibles au commerce tout au long de la compétition, qu’il s’agisse de devises, de crypto-monnaie, de matières premières, de pétrole ou d’indices boursiers.

Comment participer au concours de trading PrimeXBT ?

Participer au concours est un processus simple. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir un compte PrimeXBT. Si vous n’en avez même pas, créez-en un. C’est une procédure vraiment simple.

Connectez-vous à votre compte PrimeXBT. Sélectionnez la section Concours dans le menu. Vous pourrez voir tous les concours en direct ici. Pour afficher les détails de chaque concours, sélectionnez l’icône Afficher. Une fois que vous avez choisi le concours auquel vous souhaitez participer, cliquez simplement sur le bouton Rejoindre. Entrez le nom et cochez la case qui dit : « Je certifie que j’ai lu et acceptez toutes les règles et règlements des concours. » Accédez à la page Mes concours et vous y trouverez le concours auquel vous avez participé. Pour commencer à trader, cliquez sur le bouton Démarrer.

Les utilisateurs peuvent accéder à tous les concours en cours et à venir en sélectionnant Concours dans le menu principal de la plate-forme. Pour participer au concours, cliquez simplement sur l’icône Participer. Il n’y a pas de frais d’entrée ni de caution nécessaires pour participer à l’événement. Les utilisateurs peuvent également consulter les conditions requises pour se qualifier et gagner un prix en sélectionnant un concours particulier. Vous pouvez également afficher votre position dans la concurrence, le volume des transactions, les transactions, etc.

Certains concours, par exemple, peuvent avoir une activité commerciale minimale de base ou même un montant minimal de transactions. Cependant, vous ne serez pas non plus admissible à un prix si vous n’atteignez pas ces normes si votre performance est exceptionnelle.

C’est ici que vous trouverez toutes les compétitions en cours et les détails les concernant, y compris les récompenses, les dates de début et de fin et les conditions d’entrée.

Une fois la compétition commencée, les téléspectateurs peuvent vérifier les classements en temps réel du tableau de bord de tous les individus en fonction des performances de la compétition commerciale (ROI). Plus votre profit sur un compte de trading virtuel est élevé, plus vous progresserez dans le classement.

Ces cartes de concours resteront dans l’onglet mon concours, vous permettant de voir quand elles expireront, où vous vous êtes qualifié et combien de personnes participeront au concours.

Une fois le concours terminé, tous les gagnants qualifiés recevront un e-mail avec des instructions sur la façon de récupérer leur récompense.

