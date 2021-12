30 novembre 2021 11:59 UTC

| Mis à jour:

30 nov. 2021 à 12:01 UTC

Par Clark

Pocketcoin (PKOIN) peut être un jeton de preuve de participation qui utilise de la publicité décentralisée, stimule les publications et qui inclut des commentaires sur la plate-forme sociale crypto décentralisée Bastyon․com. PKOIN offre également aux utilisateurs des privilèges spécifiques lors de l’utilisation de la plate-forme sociale et est utilisé pour le jalonnement de nœuds.

Les auteurs gagnent également de la crypto pour leur contenu sur Bastyon․com. Et actuellement, Pocketcoin est disponible à l’achat sur https://buy.pkoin.indacoin.io/ pour Visa/Mastercard via une nouvelle intégration Indacoin proclamée. PKOIN est également disponible sur divers échanges avec DigiFinex et Bitforex, et à acheter pour dix-neuf cryptos différents sur https://pkoin.net/

Croissance récente de Bastyon․com et de la base d’utilisateurs PKOIN

Le réseau social crypto Bastyon a ajouté de manière exponentielle plus de 100 000 utilisateurs au cours des 3 derniers mois. Le bloc individuel de Bastyon propose généralement de nombreuses transactions, ce qui montre que le réseau gagne en importance. Bastyon a récemment lancé une opération de transfert vidéo, avec des serveurs vidéo décentralisés s’enregistrant sur la blockchain Bastyon pour gagner de la crypto en fournissant un service de stockage et de lecture vidéo. Le lecteur vidéo de Bastyon prend en charge la décentralisation en exploitant le partage vidéo peer-to-peer, réduisant ainsi la charge sur les serveurs. plusieurs vidéos sur Bastyon ont actuellement plusieurs milliers de vues. Bastyon teste en outre la diffusion en direct décentralisée avec des dons de PKOIN, ce qui peut considérablement augmenter la demande de PKOIN et la valeur créée par le réseau.

Sur Bastyon, la blockchain suit le nom et les utilisateurs de renom modèrent la plate-forme, donc améliorez-la du contenu inapproprié. Les utilisateurs aiment Bastyon pour 2 raisons principales : premièrement, parce qu’il s’agit d’un réseau contrôlé par l’utilisateur, deuxièmement parce que chacun des gains de PKOIN ne sert qu’à faire des utilisateurs, et non à l’entité centrale de l’entreprise.

De nouvelles intégrations élargissent la portée et l’audience de PKOIN

L’annonce de 2 nouvelles intégrations qui fournissent Pocketcoin (PKOIN) disponible via des cartes de crédit et pour dix-neuf cryptos complètement différents avec DAI, XRP, DOGE, TRX, BCH et al est une formidable nouvelle pour le réseau décentralisé entreprenant.

Bastyon sera considéré comme le « Bitcoin des réseaux sociaux » en raison de son engagement envers des nœuds égaux décentralisés et une gestion complète par les utilisateurs sans centralisation. Les utilisateurs de Bastyon ont actuellement 2 nouvelles façons d’acheter du PKOIN pour promouvoir leur contenu ou obtenir des privilèges sur le réseau, comme créer de nombreuses publications, charger des vidéos et diffuser en direct. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient se rendre à Digifinex ou Bitforex pour échanger PKOIN, mais beaucoup d’entre nous dans le monde ne sont toujours pas à l’aise avec les échanges cryptographiques. L’achat direct de cartes de crédit peut ouvrir de nouvelles opportunités pour les utilisateurs et pour PKOIN.

Indacoin annonce un balisage terriblement bas pour PKOIN

De plus, Indacoin a proclamé que la marge sur les ventes de PKOIN par rapport à la valeur d’échange est ininterrompue terriblement faible, à environ 4,5 %. cela peut être dû au fait que PKOIN peut être un projet décentralisé, les commandes sont carrément consommées directement sur la bourse et il n’y a pas d’intermédiaires ou d’entités commerciales qui ont besoin de lever des fonds ou de prendre des bénéfices. Pour une raison équivalente, Pocketcoin n’a jamais eu d’associé en soins infirmiers ICO car ce n’est pas un projet d’entreprise, mais plutôt une plate-forme décentralisée qui vise à apporter l’esprit de Bitcoin aux réseaux sociaux.

Bastyon lance un échange peer-to-peer pour PKOIN

Bastyon․com propose actuellement conjointement une classe spéciale de réseau social connue sous le nom de PKOIN/Peer-to-Peer. dans cette classe, les utilisateurs échangent PKOIN via le chat crypté Bastyon qui permet la causalité de la crypto aux correspondants. Alors que Bastyon prépare un marché publicitaire décentralisé via PKOIN, la liquidité croissante de PKOIN peut aider les annonceurs et les blogueurs à produire des campagnes de promotion et à être payés séparément.

Résumé : Bastyon․com, un protocole de réseautage social décentralisé conçu sur la blockchain Pocketnet s’est lancé dans un essai et est entré dans une phase de forte croissance, ajoutant plus de 100 000 utilisateurs au cours des 3 derniers mois. Pocketcoin (PKOIN), le jeton de réseau utilisé pour améliorer les publications, les commentaires, les abonnements et la publicité se transforme en beaucoup de liquide, avec plusieurs nouvelles façons pour les utilisateurs non avertis d’acheter PKOIN à utiliser, en plus de ces échanges cryptographiques pour répondu aux utilisateurs. Ces développements augurent bien pour le long terme de Bastyon et Pocketcoin.

Clark

Chef de la technologie.