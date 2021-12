Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

20 déc. 2021 12:38 UTC

| Mis à jour:

20 décembre 2021 à 12:39 UTC

Par Clark

L’équipe derrière DhabiCoin (DBC) n’a pas cessé de travailler un instant depuis que le jeton DBC a commencé sa phase ICO en mars de cette année. C’est parce que l’engagement de l’équipe DBC a toujours été d’apporter à ses investisseurs et au marché mondial des crypto-monnaies ce qui est le plus innovant, sûr et prometteur au monde. Aujourd’hui, environ un mois avant que DBC ne soit officiellement cotée sur six bourses de classe mondiale, DBC a signé un accord de préinscription avec la LBANK Exchange. Avec cet exploit, DBC entre dans la liste des 25 meilleurs échanges au monde, selon le CoinMarketCap.

Fondée en 2015 et enregistrée dans les îles Vierges, LBANK est la plate-forme de trading crypto active de haute technologie dans plus de 220 pays. LBANK est agréé par NFA, US MSB, Canada MSB, Australia austrac, fournissant des services d’échange d’actifs cryptographiques sûrs, professionnels et pratiques, des services dérivés, la quantification des devises et d’autres activités aux utilisateurs mondiaux. LBANK a un volume quotidien de plus d’un milliard de dollars et environ 28 BTC par jour.

LBANK a son siège à Hong Kong et opère principalement sur les marchés asiatiques, mais la maison de courtage a des clients dans le monde entier et propose ses services en anglais et en mandarin. En annonçant un nouvel accord préalable à la communauté DBC et au marché mondial du chiffrement, DBC finit par être surprenant et plus efficace que les analystes ne le supposaient initialement. Au début, l’équipe derrière DBC avait montré que sa crypto-monnaie serait publiée sur quatre bourses, mais DBC a annoncé un autre pré-contrat solide sur ses réseaux un mois avant le lancement.

L’efficacité que DBC a montrée à d’autres opérateurs financiers de crypto-monnaie se reflète dans les chiffres obtenus en si peu de temps. Plus de 30 000 investisseurs répartis dans près de soixante pays ont misé sur DBC et ont tout pour en récolter les fruits.

Un autre point essentiel pour les investisseurs de DBC est que LBANK, depuis sa fondation, n’a jamais eu de rapports de piratage de sa plate-forme ou de perte de ressources. LBANK implémente les fonctionnalités de sécurité les plus modernes au monde et dispose de serveurs cryptés SSL. De plus, il dispose d’une authentification à deux facteurs pour les connexions, les transactions et le stockage de portefeuille chaud et froid. De même, chaque utilisateur est traité de manière égale avec les mêmes services. De même, les utilisateurs n’ont pas à fournir d’informations d’identification. Ils doivent rester anonymes lorsqu’ils négocient sur leur plateforme, gardant l’un des succès du marché des crypto-monnaies, qui est précisément la décentralisation des opérations et l’anonymat.

Sur le marché du cryptage actif, il existe une grande variété d’échanges. Ce qui les différenciera les uns des autres, c’est l’intégrité de leurs processus, la facilité de navigation pour les utilisateurs, les frais de transaction et la vitesse de négociation. Ce sont précisément les points forts de la bourse LBANK.

Comme indiqué précédemment, DBC a des pré-contrats avec cinq autres échanges importants : HotBit, BigOne, Pancake Swap, CoinBene, Latoken, et maintenant LBANK fait partie de ce groupe fantastique. DBC opère déjà ses IEO (Initial Exchange Offers) à LATOKEN. Avec cela, vous pouvez acheter le jeton DBC aujourd’hui sur le site officiel de DBC ou sur LATOKEN lui-même. L’année 2021 a été importante pour DhabiCoin, mais 2022 promet d’être encore meilleure pour tous ceux qui ont investi dans DBC. À partir de janvier 2022, DBC atteindra le sommet, et on estime qu’il sera l’un des plus gros actifs cryptographiques du marché en beaucoup moins de temps qu’on ne le pense.

Pour en savoir plus, visitez https://www.lbank.info/ et https://dhabicoin.ae/.

Clark

Chef de la technologie.

#Communiqué de presse

Ceci est un communiqué de presse payant. Btcwires n’approuve pas et n’est pas responsable du contenu, de l’exactitude, de la qualité, de la publicité, des produits ou d’autres éléments de cette page. Les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre des mesures liées à l’entreprise.